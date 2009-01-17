هیئتهای مذهبی همدان حق فعالیت در زمینه درمان اعتیاد را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار علی روستایی ظهر امروز در سومین جلسه شورای هماهنگی مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه در استان همدان برخی هیئت های مذهبی در زمینه درمان اعتیاد فعالیت خود را آغاز کرده اند، اظهار داشت: مجوز این هیئت ها در صورت ادامه فعالیت خود در این زمینه لغو خواهد شد.

سردار روستایی تصریح کرد:این هیئت ها باید برای ادامه فعالیت خود در این خصوص با سازمان بهزیستی و معاونت بهداشتی و درمانی علوم پزشکی همدان هماهنگی داشته باشند.

سردار علی روستایی خاطرنشان کرد: در سال های اخیرمواردی از فعالیت های هیئت های مذهبی شهر همدان در خصوص درمان اعتیاد مشاهده شد که با آنها برخورد کردیم.

وی با بیان اینکه استان همدان از استان های آلوده کشور در زمینه مصرف مواد مخدر و اعتیاد است، اظهار داشت: یکصد هزار نفر از جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری همدان به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه در ماه های اخیر فعالیت های چشمگیری برای جلوگیری از اعتیاد جوانان انجام شده است، اظهار داشت: باید با برنامه ریزی و مدیریت صحیح نسبت به کنترل این پدیده شوم اقدام شود.