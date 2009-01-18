حجتالاسلام حسین رحیمزاده درباره تولیدات گروه معارف شبکه یک ویژه ایام دهه فجر به خبرنگار مهر گفت: برای این ایام مستند "هزار فامیل" را با محوریت بررسی خاندان پهلوی آماده کردهایم که کار نویی است. مستند "ترانههای همبستگی" هم با محوریت ترانههای انقلابی تهیه میشود. برنامه "این شبها" هم به صورت ویژه در ایام دهه فجر روی آنتن میرود.
مدیر گروه معارف شبکه یک ادامه داد: پخش برنامه "این شبها تا 25 اسفند ادامه دارد و متناسب با ایام مناسبتی همچون دهه آخر صفر، هفته وحدت و میلاد نبی اکرم (ص) به صورت ویژه پخش میشود. مهمانان ویژهای در ایام دهه فجر به برنامه "این شبها" دعوت میشوند.
رحیمزاده درباره اینکه چه تمهیداتی گروه برای حفظ تازگی برنامه روتین"این شبها" اندیشیده، گفت: سعی میکنیم به تکرار نیفتیم، به همین دلیل اتاق فکری متشکل از تهیهکنندگان و مجریان برنامه و کارشناسان تشکیل دادیم و از نظرات کارشناسان زبده بهره میبریم و روی موضوعهایی مطرح شده تبادل نظر میکنیم. در ایام دهه فجر هم قصد داریم مباحث متفاوتی از انقلاب را مطرح کنیم.
وی در ادامه افزود: طبق نظرسنجیها انجام شده بازتاب مردم از برنامه "این شبها" خیلی خوب بود. فکر میکنم پایه خوبی برای این برنامه در ماه رمضان بنیان شد و ما هم به دنبال ارتقای برنامه هستیم.
مدیر گروه معارف شبکه یک در پایان اشاره کرد: در حال تهیه برنامههای ویژهای برای ایام نوروز از جمله "بهشت و بهار" هستیم. این برنامه در 13 قسمت 50 دقیقهای تهیه میشود و سعی میکنیم فضای مفرحی را برای مخاطبان به تصویر بکشیم. همچنین برنامه 13 قسمتی دیگری هم داریم که شامل دید و بازدیدهای متفاوتی است.
نظر شما