از راه اندازی سایت تیروکمان اصفهان اطلاع ندارم/ انتقال اردو به آزادی

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مراحل ساخت فاز یک سایت اختصاصی تیروکمان آزادی بزودی به اتمام می رسد و امیدواریم زمین چمن این مجموعه به همراه برخی از امکانات مختصر تا هفته آینده تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این سایت در همین فاز اول از فروردین ماه سال جاری کمپ اردونشینان تیم ملی از ورزشگاه طرشت به مجموعه آزادی تغییرمکان خواهد داد.

کریم صفایی ادامه داد: هم اکنون برای تیم ملی بانوان ایران یک خوابگاه اختصاصی در نزدیکی زمین طرشت اجاره شده است اما تیم مردان در کانکس های داخل مجموعه اسکان دارند. با تغییر مکان اردو به آزادی دو آپارتمان جدا در نزدیکی این مجموعه برای اسکان کمانداران تیم ملی تهیه خواهد شد.

وی در خصوص ساخت سایت تیروکمان اصفهان گفت: من تا این زمان از چگونگی ساخت این مجموعه اطلاعی ندارم و هنوز دست اندرکاران این مجموعه از فدراسیون تیروکمان نظر خواهی نکرده اند اما قطعا در صورت تصویب و شروع به کار، فدراسیون نیز در راه اندازی آن کمک خواهد کرد.

سایت تخصصی تیراندازی با کمان استان اصفهان بعد از سایت اختصاصی مجموعه آزادی دومین سایت این رشته درکشورخواهد بود.

این مجموعه در مساحتی به ابعاد 12 هزار متر مربع در مجاورت مجموعه ورزشی کوثر ملک شهر ساخته خواهد شد. زمین چمن این مجموعه 100 در 80 و دارای 40 خط در مسافت های 70 و 90 متر و سالن سرپوشیده آن به ابعاد 30 در 50 متر برای تمرین و مسابقات 18 و 30 متر ساخته خواهد شد. فاز یک این مجموعه با عملیات خاک برداری و زیر سازی با اعتباری معادل 10 میلیارد ریال از بهمن ماه آغاز می شود.