شهرستان کنگاور پتانسیل لازم جهت توسعه گردشگری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کنگاور که با حضور معاون برنامه ریزی استانداری و جمعی از مدیران استان، امام جمعه و فرماندار شهرستان کنگاور تشکیل شد، اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های مذهبی، فرهنگی، تاریخی و قرار گرفتن شهرستان کنگاور در ورودی استان و در مسیر بزرگراه کربلا بایستی مسئولین توجه ویژه ای به این شهرستان داشته باشند.

وی با اشاره به موقعیت مناسب این شهرستان در زمینه گردشگری گفت: مسئولین باید امکانات لازم را جهت گردشگران مهیا و نسبت به فضا سازی و ساماندهی بازار"امامزاده ابراهیم(ع)"، فضای سبز شهری، معبد آناهیتا و منطقه گردشگری سراب فش اقدامات لازم را بعمل آورند.

غفوری افزود: با توجه به عبور 50 درصد از گردشگران و مسافران از مسیر ورودی این شهرستان به استان کرمانشاه، جذب گردشگر که نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی دارد باید توسط مسئولان این شهرستان جزء اولویت های کاری باشد.

وی در ادامه به نقش مردم کنگاور در پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: وجود پر برکت خانواده های شهدا و ایثارگر در تداوم انقلاب موثر بوده و این انقلاب نشات گرفته از انقلاب امام حسین(ع) است.

غفوری اخذ نظرات شورای معتمدین ایثارگران را در جهت رفع مشکلات خانواده های معظم شهدا اثر بخش عنوان کرد.

در ادامه جلسه غلامرضا حیدری فرماندار شهرستان کنگاور نیز با ارائه گزارشی از میزان اعتبارات سنوات گذشته و سال جاری و پیشرفت پروژه ها و طرحهای اولویت دار و نیازهای شهرستان کنگاور بیان اظهار داشت: اعتبارات سال جاری شهرستان کنگاور 12 میلیارد تومان است که هم اکنون میزان پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی این شهرستان 79 درصد است.

استاندار کرمانشاه همچنین در این سفر با جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران دیدار و از نزدیک مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد و بر رفع آنها تاکید کرد.