۶ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۲

تا پايان سال 83 در تهران :

30 درصد زباله هاي تر بازيافت مي شوند

مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران گفت: مراحل اجرايي تبديل هزار تن زباله در روز به كمپوست با استفاده از روش طبيعي (بيومكانيكال) با هزينه اي بالغ بر 5/7 ميليارد ريال در سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري آغاز شد .

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر ابوالفضل ابراهيمي با اعلام اين مطلب  افزود:  اين پروژه با مشاركت بخش خصوصي در حال آماده سازي و تجهيز كارگاه مي باشد كه از ماه آينده عمليات اجرايي توليد كمپوست به اين روش شروع خواهد شد.

وي با بيان اينكه روش توليد كمپوست كارخانه اي هزينه گزافي را به شهرداري تحميل مي كند،  افزود: استفاده از روش طبيعي ( بيومكانيكال) براي توليد زباله به كمپوست مورد توجه اين سازمان مي باشد كه اين امر در جهت استفاده بهينه از منابع  شهرداري و سرمايه هاي سازمان بازيافت در دستور كار قرار دارد.

وي هزينه توليد يك كيلوگرم كمپوست به روش كارخانه اي را حدود 500 ريال ذكر كرد و اظهار داشت: در روش توليد كمپوست طبيعي  هزينه اي به مراتب بسيار كمتر و مناسبت تر صرف انجام اين اقدام خواهد شد .

ابراهيمي از مزاياي استفاده از اين روش به حذف شيرابه وعدم نفوذ آن به منابع زيرزميني  ، از بين نرفتن زمين و استفاده مجدد از آن ، بي خطر شدن و كم حجم شدن زائدات دفني و همچنين مناسب بودن اين روش با سيستم آب و هوايي تهران و اينكه در اين روش زباله در يك فرآينده 6 ماهه  به كمپوست تبديل خواهد شد،  تصريح نمود: با توجه به انجام اين پروژه و همچنين ديگر پروژه هاي بازيافتي در اين سازمان انتظار  مي رود تا پايان سال 83 حدود 30 درصد زباله هاي تر تهران بازيافت شده و دفن نشوند.
