تحول تاریخی در استخراج نفت توسط محقق ایرانی دانشگاه تگزاس

به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه نقشه دقیقی از ذخایر عظیم نفتی زیرزمینی که بتواند مهندسان راهنما و جستجوگر نفت را به استخراج این ماده ارزشمند از اعماق زمین و سطوح سخت صخره ای از طریق چاههای نفتی و در نهایت پمپاژ آن یاری رساند، می تواند به عنوان اقدامی استثنایی در توسعه مهندسی استخراج نفت در نظر گرفته شود.

محققان دانشگاه MIT از جمله پیشگامان این عرصه نوین بوده اند و اکنون دکتر بهنام جعفرپور استادیار مهندسی نفت در دانشگاه تگزاس و فارغ التحصیل دانشگاه MIT فناوری نوینی ارائه کرده است که با استفاده از آن می توان نقشه ای تهیه کرد که از ظرفیت بالایی برای افزایش خیره کننده حجم نفت استخراجی از ذخایر نفتی برخوردار است.

در این فناوری نوین از تکنیک متراکم سازی تصویر دیجیتالی JPEG برای تهیه نقشه های جامع و تقریبا واقعی از ذخایر نفتی زیرزمینی با بهره گیری از چاههای نفتی پراکنده استفاده شده است.

این نقشه ها نخستین مدلها در نوع خود هستند که جزئیات کامل و کافی درباره ذخایر نفتی در اختیار مهندسان نفت قرار می دهند تا در همان لحظه ای که مورد بررسی قرار می گیرند، وجود ذخایر نفتی در مناطق مختلف را به تصور بکشند.

دکتر بهنام جعفرپور

استادیار مهندسی نفت در دانشگاه تگزاس و فارغ التحصیل دانشگاه MIT

دکتر جعفورپور در این خصوص گفت: مطالعات مربوط به شبیه سازیهای رایانه ای نشان می دهد که این نگرش نوین ابتکاری ظرفیت بالایی برای ارتقاء تکنیکهای بررسی و تخمین ذخایر نفتی دارد و در عین حال می توان از آن برای ارائه پیش بینی های بهتر درباره تولیدات نفتی استفاده کرد.

این دستاورد ارزشمند به تازگی در نشریه جامعه مهندسی نفت آمریکا منتشر شده است.

به گزارش مهر، این فناوری نوین درحالی از سوی دکتر جعفرپور ابداع شده است که استخراج نفت با استفاده از فنارویهای فعلی فرآیندی دشوار بوده و در بسیاری از موارد تنها یک سوم از منبع نفتی تازه کشف شده پمپاژ می شود.

اکنون این امیدواری شکل گرفته است تا با استفاده از این فناوری نوین شیوه های شناسایی و استخراج نفت از ذخایر عظیم زیرزمینی در قالب فرآیندهای ارزان قیمت تری صورت گیرد.