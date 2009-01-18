وزارت بهداشت با 1600 میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کامران باقری لنکرانی در همایش مشارکت شوراها و دانشگاه علوم پزشکی در راستای ارتقای سلامت آذربایجان غربی در ارومیه افزود: در این زمینه باید اولویت بندی اجرای طرح های عمرانی پزشکی در کشور رعایت شود.

سه هزار طرح نیمه تمام در زمینه بهداشت و درمان در کشور وجود دارد

وی همچنین با تاکید بر اتمام طرح های نیمه تمام در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: هم اکنون سه هزار طرح نیمه تمام در این بخش وجود دارد که در سالهای اخیر پس از کارهای کارشناسی یک هزار پروژه از این تعداد شامل 6 بیمارستان بزرگ، خانه های بهداشت و پزشک و مراکز بهداشت روستایی به بهره برداری رسیده اند.

لنکرانی با بیان اینکه بخشی از این طرح ها از طریق مشارکت مردمی انجام می شود، خاطرنشان کرد: در این راستا هیچ محدویتی از نظر مشارکت مردمی برای اتمام طرح های عمرانی در کشور وجود ندارد و امیدواریم با تعامل سازنده تا پایان سال شاهد افتتاح سه هزار طرح نیمه تمام در کشور باشیم.

وی با اشاره به نقش و جایگاه شوراها در ارتقای سطح سلامت جامعه برگزاری این همایش های را فرصت ارزشمندی برای گسترش تعامل بین دو نهاد دانست.

وزیر بهداشت در ادامه به اشاره به عوامل تاثیرگذار در امر ارتقای سلامت جامعه اظهار داشت: عوامل اجتماعی از جمله سطح سواد بالا و وجود خانه های بهداشت از جمله موارد مهمتر در ارتقای سطح سلامت جامعه هستند.

آذربایجان غربی از نظر تجهیزات پزشکی در کشور جزو استانهای عقب مانده است

وی اقدامات انجام شده در بخش های درمانی، آموزشی و پژوهشی و بهداشتی در آذربایجان غربی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه این استان در زمینه تجیهزات پزشکی جزو استانهای عقب مانده کشور به شمار می رود به همین منظور اعتبار ویژه ای علاوه بر اعتبارات مصوب برای استان در نظر گرفته شده است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین با بیان اینکه آذربایجان غربی جزو استانهایی باتجربه موفق در زمینه مسائل پزشکی و بهداشتی کشور است، اضافه کرد: این استان در سالهای اخیر در زمینه جلوگیری و کنترل دو بیماری آنفولانزای فوق حاد طیور و وبا به عنوان استانهای موفق و پایلوت در کشور مطرح بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر 18 بیمارستان منتخب کشور وجود دارد که به صورت هیئت امنایی و محلی اداره می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی هم در این همایش با اشاره به ظرفیت ها وتوانمندیها استان به تشریح مشکلات موجود حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت و بر رفع هرچه سریعتر این مشکلات تاکید کرد.