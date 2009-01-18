آیه روز:
لَّکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا عَظِیمًا .
ولى از میان آنان ، ثابت قدمان در دانش ، مؤمنانِ برپادارندگان نماز ، پرداخت کنندگان زکات ، مؤمنان به خدا و روز قیامت ، به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان واقعى می آورند آنان هستند که یقیناً پاداش بزرگى به ایشان عطا خواهیم کرد .
سوره نساء، آیه 162
ذکر روز یکشنبه:
حدیث امروز:
حضرت امام مهدی (عج) :
ابی الله عز و جل للحق الا اتماما و للباطل الا زهوقا و هو شاهد علی بما اذکره .
سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل را نابود کند ، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است .
بحارالانوار ، ج 53 ، ص 193
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