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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۸:۲۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی‌تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن‌ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته‌های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

لَّکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا عَظِیمًا .

ولى از میان آنان ، ثابت قدمان در دانش ، مؤمنانِ برپادارندگان نماز ، پرداخت کنندگان زکات ، مؤمنان به خدا و روز قیامت ، به آنچه بر تو و  بر پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان واقعى می  آورند آنان هستند که یقیناً پاداش بزرگى به ایشان عطا خواهیم کرد .

سوره نساء، آیه 162     

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

حضرت امام مهدی (عج) :

ابی الله عز و جل للحق الا اتماما و للباطل الا زهوقا و هو شاهد علی بما اذکره .

سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل را نابود کند ، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است .

بحارالانوار ، ج 53 ، ص 193

کد مطلب 818028

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