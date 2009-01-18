آیه روز:



لَّکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا عَظِیمًا .



ولى از میان آنان ، ثابت قدمان در دانش ، مؤمنانِ برپادارندگان نماز ، پرداخت کنندگان زکات ، مؤمنان به خدا و روز قیامت ، به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان واقعى می آورند آنان هستند که یقیناً پاداش بزرگى به ایشان عطا خواهیم کرد .

سوره نساء، آیه 162

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:



حضرت امام مهدی (عج) :

ابی الله عز و جل للحق الا اتماما و للباطل الا زهوقا و هو شاهد علی بما اذکره .

سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل را نابود کند ، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است .



بحارالانوار ، ج 53 ، ص 193