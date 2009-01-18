تولید سیستمهای دریایی برای مونیتورینگ سازه های دریایی در کشور

سعید شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: خوردگی یکی از مشکلات سازه های دریایی است. وجود این عامل باعث می شود که این سازه ها پس از مدتی پوسیده و غیر قابل استفاده شوند.

وی افزود: بر این اساس محققان پژوهشکده موفق به طراحی سیستمی شدند که با نصب آن بر روی سازه های دریایی می توان طول عمر، میزان خوردگی و وضغیت اجزای سازه که در داخل آب هستند را مونیتور کرد.

شعبانی با بیان اینکه این سیستم دارای دقتهای متفاوتی است، ادامه داد: در حال حاضر نمونه ای از آن طراحی و تولید شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: به زودی نمونه عملیاتی این سیستم طراحی و ساخته می شود.