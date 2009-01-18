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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۷

اختصاصی مهر /

تولید سیستمهای دریایی برای مونیتورینگ سازه های دریایی در کشور

تولید سیستمهای دریایی برای مونیتورینگ سازه های دریایی در کشور

مدیر گروه پژوهشی سازه و مواد پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریایی گفت: پژوهشگران کشور با طراحی و ساخت سیستمهای دریایی موفق به مونیتورینگ سازه های دریایی شدند که این سیستمها قادرند وضعیت خوردگی سازه های دریایی را گزارش دهند.

سعید شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: خوردگی یکی از مشکلات سازه های دریایی است. وجود این عامل باعث می شود که این سازه ها پس از مدتی پوسیده و غیر قابل استفاده شوند.

وی افزود: بر این اساس محققان پژوهشکده موفق به طراحی سیستمی شدند که با نصب آن بر روی سازه های دریایی می توان طول عمر، میزان خوردگی و وضغیت اجزای سازه که در داخل آب هستند را مونیتور کرد.

شعبانی با بیان اینکه این سیستم دارای دقتهای متفاوتی است، ادامه داد: در حال حاضر نمونه ای از آن طراحی و تولید شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: به زودی نمونه عملیاتی این سیستم طراحی و ساخته می شود.

کد مطلب 818032

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