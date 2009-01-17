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۲۸ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۳۳

هشت هزار جلد قرآن در اردبیل توزیع شد

هشت هزار جلد قرآن در اردبیل توزیع شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن‌ الکریم تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هشت ‌هزار جلد قرآن کریم به صورت رایگان در بین مراکز قرآنی استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز صابر بعد از ظهر امروز در بازدید از مراکز قرآنی اردبیل اظهار داشت: این تعداد قرآن در بین مراکز و موسسات قرآنی، هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی و مردمی به صورت رایگان توزیع شده ‌است.

وی افزود: این امر با هدف کمک به مساجد، تجهیز مراکز و مؤسسات قرآنی و در راستای نشر و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه صورت گرفته ‌است.

مسئول دارالقرآن‌ الکریم تبلیغات اسلامی استان ابراز داشت: همچنین دسترسی آسان مردم به این کتاب آسمانی، فراگیر کردن آموزشهای قرآنی و آشنایی بیشتر توجوانان و جوانان با مفاهیم قرآنی از دیگر اهداف سازمان در توزیع قرآن می باشد.

وی با بیان اینکه باید برای همگانی کردن این آموزشها تلاشهای جدی تری صورت پذیرد، خاطر نشان کرد: تحقق این مهم در تعمیق باورها، اعتقادات دینی و هدایت جوانان و نوجوانان به سمت آموزه‌های دینی تاثیر انکار ناپذیری خواهد داشت.

کد مطلب 818036

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