هشت هزار جلد قرآن در اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز صابر بعد از ظهر امروز در بازدید از مراکز قرآنی اردبیل اظهار داشت: این تعداد قرآن در بین مراکز و موسسات قرآنی، هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی و مردمی به صورت رایگان توزیع شده ‌است.

وی افزود: این امر با هدف کمک به مساجد، تجهیز مراکز و مؤسسات قرآنی و در راستای نشر و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه صورت گرفته ‌است.

مسئول دارالقرآن‌ الکریم تبلیغات اسلامی استان ابراز داشت: همچنین دسترسی آسان مردم به این کتاب آسمانی، فراگیر کردن آموزشهای قرآنی و آشنایی بیشتر توجوانان و جوانان با مفاهیم قرآنی از دیگر اهداف سازمان در توزیع قرآن می باشد.

وی با بیان اینکه باید برای همگانی کردن این آموزشها تلاشهای جدی تری صورت پذیرد، خاطر نشان کرد: تحقق این مهم در تعمیق باورها، اعتقادات دینی و هدایت جوانان و نوجوانان به سمت آموزه‌های دینی تاثیر انکار ناپذیری خواهد داشت.

