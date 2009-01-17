به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه سه اعلام کرد هدف از اجرای این طرح آشنایی والدین با اسباببازیهای مناسب سنین مختلف در عرصه پرورش و بروز خلاقیت کودکان، آموزش و کارکرد اسباببازی و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت جهت خرید است.
در طرح خرید آنلاین بیش از 400 نوع اسباببازی تولید داخل برای گروه سنی شش ماه به بالا ارائه شده است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی www.alakdolak.com مراجعه کرده و یا تا پایان روز یکشنبه 29 دی ساعت 9 تا 19 به غرفه فرهنگسرای کودک در اولین جشنواره کودک و الکترونیک واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به پارکوی، مرکز همایشهای تلاش مراجعه کنند.
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