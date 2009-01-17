اورژانس اجتماعی کودکان در یزد راه اندازی شد

مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: این سامانه با هدف ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، بررسی بحرانهای اجتماعی و توجه به حقوق کودکان در یزد راه اندازی شده است.

محمدحسین رحیمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: کودکان سراسر استان یزد می توانند در مواقع برخورد با بحرانهای اجتماعی همچنین زمانی که دیگران اقدام به عدم رعایت حقوق آنها می کنند، با این سامانه تماس حاصل کنند.

وی افزود: در این مرکز، پس از تماس کودکان، مشاورین کارآزموده و متخصص خدمات و راهنماییهای خود را به کودکان ارائه خواهند داد و پس از آن نیز امور حقوقی مربوط به موارد مطرح شده پیگیری خواهد شد.

رحیمی نسب عنوان کرد: در حال حاضر در مراحل اولیه بیشتر در زمینه ارائه مشاوره به متقاضیان خدمات رسانی می شود و با معرفی کامل این بخش، خدمات حقوقی با پیگیری بیشتر ادامه می یابد.

وی بیان داشت: در این طرح در صورت تماس کودکان، مشاورین بلافاصله به محل زندگی و تحصیل کودکان مراجعه کرده و از نزدیک با آنها گفتگو خواهند کرد.

این مسئول یادآور شد: بهره گیری بهینه از خدمات این مرکز نیازمند فرهنگ سازی است و رسانه ها با اطلاع رسانی صحیح نقش موثری در این زمینه دارند.

وی همچنین تلفن 148 را نیز برای ارائه خدمات مشاوره ای برای عموم مردم اعلام کرد.