خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: خلاقیت و نوآوری یکی از الزامات اساسی توسعه و پیشرفت جوامع به ویژه در دوره مدرن محسوب می شود. این امر به ویژه در سطح سازمانی و در حوزه مدیریت حائز اهیمت فراوان است.

مجمومه حاضر حاصل فعالیت عده ای از محققان در عرصه نوآوری سازمانی است که با رویکردهای متفاوت به بررسی جایگاه، زمینه ها و مکانیسمهای تثبیت و نهادینه سازی نوآوری در سطح سازمانها و جامعه ایران پرداخته است.

این کتاب دارای مقالات متعددی است که می توان به کارآفرینی سازمانی؛ چالشها و راهکارها به قلم حمید شفیع زاده اشاره کرد.

نوآوری، الزام تحقق سند چشم انداز توسعه به قلم مژگان امیریان زاده، ماهیت و ابعاد نوآوری سازمانی؛ از تئوری تا عمل به قلم سیدمحمد باقری دیگر مقالات این کتاب به شمار می روند.

جواد شجاعی مقاله ای با عنوان رویکردی ساختاری به نوآوری و مهتاب سلیمی نیز مقاله ای با عنوان خلاقیت و نوآوری در سازمان تألیف کرده اند.

معصومه لبانی مطلق نیز مقاله ای با عنوان نوآوری در دانشگاهها و آموزش عالی نوشته است.

خلاقیت، نوآوری و راهکارهای دستیابی نیز عنوان مقاله ای دیگر است که از سوی دکتر حسن احدی و فرحناز مسچی ترجمه شده است.