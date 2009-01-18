تولید جامه نامرئی به واقعیت نزدیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محققان متامواد که به صورت گسترده ای در تولید این نوع از پوشش استفاده می شوند، موادی با خصوصیات بی نظیر هستند که از ساختار فیزیکی مواد مخصوص به دست آمده و هیچ فرایند شیمیایی بر روی آن صورت نگرفته است. همچنین به منظور کنترل و هدایت نور، سطح میکروسکوپی این ماده باید بسیار کوچکتر از طول موج نور تابیده شده باشد.

نمونه این پوشش که در سال 2006 تولید شده است، امواج مایکروویو با طول موج بلند را نامرئی کرده و طول موج این نور را از روی جسم عبور داده و در سوی دیگر جسم با هم ادغام می کرد.

اما با قرارگیری در اشعه مادون قرمز به دلیل کوتاه شدن طول موج نور، سطح ماده باید در ابعاد بسیار ریزتری تولید شود. به گفته محققان پیشرفت در نانو تکنولوژی خلق ساختار سطحی ریزتر را بر روی ماده آسان تر ساخته و می توان به راحتی این ساختار را در ابعادی بسیار ریز تر از طول موج نور تولید کرد.

به منظور آزمایش این ماده جدید محققان سطحی در ابعاد 20 در 4 اینچ تولید کرده و آن را با لایه ای آیینه مانند از فوق مواد پوشش دادند. سپس سطحی بافت دار در ابعاد یک اینچ مربع را نیز به این مواد آغشته ساخته و بر روی سطح قبلی قرار دادند و در نهایت نور مادون قرمز را به این سازه تاباندند.

هر سطح معمولی دیگری با قرار گیری در برابر این امواج نوری، نور را در زوایای مختلف پراکنده می سازد اما سطح بافت دار پوشش داده شده از فوق مواد یا متا مواد نور را مانند سطحی صیقلی به سمت منبع انتشار نور بازتاب داده و وجود بافتهای سطح در بازتاب نور هیچ گونه تاثیری به جا نگذاشت.

این مواد در عین حال از محدودیتهایی نیز برخوردارند. از جمله می توان به این اشاره کرد که پوشش تولید شده در دانشگاه دوک تنها در دو بعد فعال بوده که هر دو بعد نیز باید به متامواد آغشته باشند.

از فواید این شیوه نیز می توان زمان تولید کوتاه مدت و هزینه پایین فراهم آوردن مواد آن اشاره کرد. به گونه ای که محققان پس از طی 9 روز موفق به تولید این مواد شدند.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، استفاده از چنین شیوه ای تنها برای برآورده شدن یکی از آرزوهای دیرینه بشر مفید نبوده و می توان از این تکنولوژی در زمینه های متفاوت از جمله از بین بردن اختلالات در برقراری ارتباط تلفنی توسط تلفن همراه در ساختمانها نام برد. به این مفهوم که با استفاده از این سیستم افراد می توانند در اماکنی مانند آسانسور نیز مکالمه واضح و بدون ایرادی داشته باشند.