58 هزار ماموریت اورژانسی برای بیماران قلبی تهران در سال گذشته

کارشناس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در سال 85 مطالعاتی بر روی میانگین آلایندگی ذرات معلق قابل استنشاق با قطر آیرودینامیکی 10 میکرون و کوچکتر انجام شده که با توجه به استانداردهای معرفی شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، میانگین سالانه این آلاینده ها به میزان 20 میکرو گرم بر متر مکعب بوده که در شهر تهران و در سال 85، 4 برابر مقدار معرفی شده و در حدود 80 میکرو گرم بر متر مکعب سنجش شده است.

دکترشیدا ملک افضلی افزود: با توجه به وضعیت موجود 50 هزار ماموریت اورژانس تهران برای انجام عملیات پزشکی به خاطر بروز عارضه های قلبی و عروقی نشان می دهد اثرات کوتاه مدت این الودگی خصوصا بر روی سلامت کودکان و افراد سالمند که گروه های آسیب پذیر نسبت به الودگی هوا هستند مشاهده می شود.



بر اساس تحقیقات انجام شده بیشترین ماموریت در سال 85 برای ماههای آذر، دی و بهمن بوده که در قیاس با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت تمام 30 روز این ماهها از شرایط ناسالمی نسبت آلایندگی ذرات معلق برخوردار بوده اند.

این کارشناس وزارت بهداشت اضافه کرد: در سال 86 به دلیل آلایندگی pm10 میانگین سالانه 90 میکروگرم بر متر مکعب این آلاینده، نه تنها نشان از کاهش آلودگی هوا با توجه به کلیه اقدامات انجام شده در شهر تهران در راستای توسعه حمل و نقل و گاز سوز کردن خودروها و معاینه فنی و اصلاح مدیریت ترافیکی معابر و مواردی از این دست، مقادیر بیشتری از سال قبل را نشان می دهد.

دکترشیدا ملک افضلی گفت: افزایش 10 میکرو گرمی از این آلاینده باعث افزایش مراجعین اورژانس و ارایه خدمات اورژانس به گروههای هدف به دلیل ماموریت قلبی تنفسی با افزایش 16 درصدی مواجه بوده اند.



با این حال گزارشها از اوراژانسهای تهران و مطالعات وزارت بهداشت در حالی خبر از مرگ و میر و افزایش مراجعات ناشی از شدت آلودگی هوا در تهران می دهند که هیچ گونه مطالعه ای در این خصوص از طرف سازمانهای ذیربط انجام نشده است.

در این باره عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به مهر گفت: یکسری مطالعات جهانی در خصوص وضعیت آلودگی هوا در جهان انجام شده که متاسفانه همان اطلاعات مبنای تخمین میزان مرگ و میر در ایران نیز هست که به نظر غیر کارشناسی و غیر اصولی است و آنچه مسلم است میزان و افزایش مراجعات مردم به علت آلودگی هوا به اورژانسها و مراکز درمانی کشور به خصوص تهران است.

دکتر علی اصغر فرشاد افزود: آلودگی هوا و انتشار آلاینده های سمی باعث جایگزینی مواد شیمیایی با اکسیژن می شود که این مسئله خود به خود باعث بروز و تشدید بیماریهای قلبی عروقی، کبدی، کلیوی، ریوی و گوارشی و ... می شود.

این کارشناس اضافه کرد: با اعمال برنامه های کوتاه مدت مثل طرح زوج و فرد تنها نوعی مسکن برای این معظل تجویز می شود و راه درمان این نیست.

دکتر علی اصغر فرشاد گفت: باید راهکاری پایدار و اصولی در این خصوص تدارک دیده شود که یکی از آنها می تواند گاز سوز کردن خودروها باشد با این آگاهی که مراکز سوخت رسانی نیز تعبیه و مردم در فشار صف و ترافیک و مسایلی از این دست قرار نگیرند که بعد نا امید شوند به استفاده از بنزین روی بیاورند.

این استاد دانشگاه راهکار بعدی را طرح محله محوری شهرداری دانست و گفت: امکانات باید برای مردم در محله ها فراهم شود و در این خصوص دولت باید تلاش کند مردم برای تامین احتیاجات ضروری مسافت زیادی را مجبور به مسافرت در سطح شهر نباشند و در نزدیکترین مکان به محل زندگی خود بتوانند مایحتاج خود را رفع کنند.

دکتر علی اصغر فرشاد تاکید کرد: استفاده از مترو و وسایل حمل و نقل عمومی باید به عنوان یک فرهنگ در میان مردم درونی شود و همان طور که مردم کشورهای پیشرفته به خاطر وجود مترو خوشحال اند که خودرو های خود را بیرون نمی اورند، مردم ما هم باید از این امکانات عمومی برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا استفاده کنند.