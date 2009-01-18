صانعی در گفتگو با مهر : دغدغه اصلی فیلسوفان مطرح تدوین نظام اخلاقی بوده است

دکتر صانعی دره‌بیدی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که بسیاری از کتابهایی که ترجمه یا تألیف کرده‌اید به یک نوع با بحث اخلاق در ارتباط است یقیناً بحث اخلاق از دغدغه‌های شخصی شما بوده است اماچقدر اخلاق ضرورت جامعه ما و جامعه جهانی است ؟ گفت: من از اولین سالهای تحصیلات دانشگاهی‌ام پی به این نکته برده بودم و متوجه شدم که مسئله اصلی فیلسوفان بزرگی مثل افلاطون، ارسطو، دکارت، کانت و دیگران همین تدوین نظام اخلاقی است. بنابراین خود من هم در حدود 20 سال گذشته فکرم و قلمم متوجه مسائل اخلاقی بوده است.

این استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی افزود: خب انسان بین موجودات زنده تنها موجودی است که آگاهی دارد و قدرت دانایی دارد و اگر بخواهد می‌تواند دانا بشود. بدلیل این دو نکته می‌توانیم انسان را به این صورت تعریف کنیم که بگوییم انسان یک موجود فرهنگی است. این فرهنگی بودن در عمل یعنی پایبندی به ارزشها و نظام ارزشهایی که اینها خود در فلسفه اخلاق تبیین می‌شوند.

این مترجم و نویسنده در ادامه تصریح کرد : نظام اخلاقی خلاصه می‌شود در دو واژه یا کلمه حق و تکلیف. یعنی اینکه انسان باید بداند که خود او چه حقوقی دارد و دیگران چه حقوقی دارند و حقوق دیگران مستلزم ادای تکالیف شخصی است و همین شناخت حقوق و تکالیف اساس اخلاق است.

دکتر صانعی دره‌بیدی در پایان درباره این سؤال که آیا کتابی جدا از کتابهایی که تاکنون منتشر کرده‌اید در زمینه اخلاق در دست چاپ دارید گفت: ترجمه کتاب گزیده مجموعه آثار دیلتای است و کتاب دیگری راجع به زمینه‌های فرهنگی تاریخ ایران در دست تألیف دارم که فعلاً در حال مطالعه هستم. این کتاب اعم از اخلاق است و اخلاق ایرانی، فرهنگ ایرانی و مسائل ایرانی را در برمی‌گیرد.