پیروزی پرگل شاگردان مایلی کهن برابر داماش/ سپاهان در انزلی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دو دیدار در شهرهای انزلی و کرج به پایان رسید که در انزلی تیم‌های ملوان و سپاهان به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت دادند و در کرج نیز تیم سایپا با نتیجه 4 بریک از سد داماش گیلان گذشت.

در دیدار ملوان - سپاهان که در ورزشگاه تختی انزلی و با قضاوت شاهین حاج بابایی برگزار شد، مهدی جعفرپور در دقیقه 75 گل برتری سپاهان را به ثمر رساند اما 2 دقیقه بعد محمد نزهتی گل تساوی تیم ملوان را وارد دروازه تیم مهمان کرد.

با این تساوی تیم فوتبال سپاهان اصفهان 37 امتیاز شد و جایگاه سوم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر را حفظ کرد اما ملوان با 28 امتیاز و تفاضل کمتر نسبت به فولاد همچنان در رده یازدهم جدول باقی ماند.

همچنین در ورزشگاه انقلاب کرج تیم فوتبال سایپا با نتیجه 4 بر یک از سد تیم فوتبال داماش گیلان گذشت. در این مسابقه که غلامرضا جباری قضاوت آن را برعهده داشت، امین منوچهری (25 و 64)، ایمان رزاقی راد (29) و سیدجلال حسینی (35) برای سایپا گلزنی کردند و افشین چاووشی در دقیقه 38 تک گل داماش را به ثمر رساند.

با این پیروزی شاگردان مایلی کهن 29 امتیازی شدند و با چهار پله صعود و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به مقاومت سپاسی شیراز به رده نهم جدول صعود کردند. همچنین داماش با 18 امتیاز پیشین و تفاضل گل بهتر نسبت به پیام در رده هفدهم جدول قرار دارد.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- استقلال تهران 43 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 41 امتیاز

3- سپاهان 37 امتیاز - تفاضل گل 8+(یک بازی بیشتر)

4- پرسپولیس 37 امتیاز - تفاضل گل 7+(یک بازی بیشتر)

5- صبای قم 35 امتیاز

6- مس کرمان 34 امتیاز(یک بازی بیشتر)

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15- پاس همدان 24 امتیاز

16- برق شیراز 22 امتیاز

17- داماش گیلان 18 امتیاز - تفاضل گل 14-(یک بازی بیشتر)

18- پیام مشهد 18 امتیاز - تفاضل گل 15- (یک بازی کمتر)