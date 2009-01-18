خراسان رضوی با ایالت پنجاب پاکستان توافقنامه منعقد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد استاندار خراسان رضوی و هیئت اقتصادی فرهنگی همراه، در آخرین روز سفر خود به ایالت پنجاب در روز گذشته، از یک واحد صنعتی و یک واحد آموزشی بازدید کردند.

محمدجواد محمدی زاده همچنین در دیدار با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن فیصل آباد که با حضور سروزیر و وزیر دارایی ایالت پنجاب برگزار شد، گفت: اشتراکات فرهنگی و تمدنی میان خراسان رضوی و پنجاب زمینه گسترش فعالیت های اقتصادی، علمی و فرهنگی را فراهم می آورد.

وی ادامه داد: ظرفیت های فراوان سرمایه گذاری مشترک در خراسان رضوی، فیصل آباد و لاهور وجود دارد که پیش از این باید به بهره برداری می رسید.

محمدی زاده به سطح علمی مراکز آموزش عالی خراسان رضوی و فیصل آباد اشاره کرد و گفت: از گسترش روابط علمی میان خراسان رضوی و دانشگاه کشاورزی فیصل آباد استقبال می کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به هجوم بی رحمانه رژیم مجعول صهیونیستی به مردم مظلوم و شجاع فلسطین، گسترش روابط سیاسی و اجتماعی و اتحاد میان ملت های مسلمان را راهکار عقب راندن اسرائیل از سرزمین های اشغالی دانست.

وی به انس و الفت میان مردم ایران و پاکستان و ارادت مردم پاکستان به امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت: باید با برقراری و تقویت تعاملات همه جانبه میان مردم شریف پاکستان و ایران، برادری میان دو کشور را تقویت کنیم.

محمدی زاده حضور 4 هزار و 500 واحد صنعتی در خراسان رضوی و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و روز دنیا در تولید محصولات مختلف و همچنین ظرفیت های بخش خصوصی پنجاب را زمینه ساز همکاری های فراوان میان خراسان رضوی و پنجاب دانست و گفت: امیدواریم پس از این سفر شاهد شروع فصل جدیدی از روابط میان دو منطقه باشیم.

استاندار خراسان رضوی و هیئت همراه سپس در دانشگاه کشاورزی فیصل آباد حضور یافتند و در جمع کثیری از اندیشمندان و علمای فیصل آباد توافقنامه ای آموزش را میان دانشگاه فردوسی مشهد و این دانشگاه منعقد کردند.

هیئت بلند پایه خراسان رضوی در ادامه از کارخانه نساجی فیصل آباد و بخش های طراحی، رنگ آمیزی، پارچه بافی و رنگ آمیزی کامپیوتری، برش، دوخت البسه، اتوکشی و بسته بندی بازدید به عمل آورند.