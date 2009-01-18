12 سند همکاری دستاورد سفر هیئت بلندپایه خراسان رضوی به ایالت پنجاب پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد استاندارد خراسان رضوی شامگاه گذشته در پایان سفر هیئت بلند پایه استان به پنجاب افزود: سندهای همکاری امضا شده در حوزه های اقتصادی، مسائل دانشگاهی، زیرساختی، تجاری، سرمایه گذاری مشترک و صنعتی تنظیم شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به امضای توافقنامه دانشگاه پنجاب و دانشگاه کشاورزی فیصل آباد با دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در حوزه فعالیت های اقتصادی نیز توافق شد اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی و پنجاب ایجاد شود که در آینده نزدیک کار خود را آغاز خواهد کرد.

محمدی زاده ادامه داد: در حوزه فعالیت های زیرساختی توافقات خوبی در حوزه ساخت نیروگاه برق صورت گرفت و همچنین در زمینه روابط تجاری و بازرگانی، فضاهایی برای عرضه بدون واسطه کالاهای ایرانی به خصوص محصولات خراسان رضوی در لاهور مشخص شد و متقابلا زمینه سهولت ورود کالاهای پاکستانی مورد نیاز مردم استان نیز فراهم شد.

استاندار خراسان رضوی در خصوص توافقات حاصل شده در حوزه سرمایه گذاری های مشترک گفت: توافقات خوبی برای سرمایه گذاری مشترک در سرخس، مشهد و لاهور در حوزه نساجی، صنایع غذایی، خودروسازی و دیگر صنایع مهم حاصل شده است.

وی توافق ساخت کارخانه تراکتورسازی در لاهور با مشارکت ایرانی ها را از جمله توافقات صورت گرفته اعلام کرد و افزود: خوشبختانه دستاوردهای این سفر هم در حوزه فرهنگی و آموزشی و هم در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری قابل توجه بوده است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد برداشتن گام های عملی موثر در توسعه روابط میان خراسان رضوی و پنجاب باشیم.

محمدی زاده علاقه زیاد مردم پاکستان به امام رضا (ع) را قابل توجه خواند و گفت: در این سه روز مردم لاهور با ابراز احساسات نسبت به هیئت خراسان رضوی عمق علاقه خود به ایران، ایرانی و اسلام را نشان دادند و بیان کردند که خواستار برقراری و تقویت ارتباط مفید و سازنده با ایران هستند.