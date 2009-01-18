50 هزار صندوق صدقه کمیته امداد در خراسان رضوی دایر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر حاجی نقی صبح امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران در این اداره افزود: از محل این صندوقها از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یکصد میلیارد ریال به مستمندان استان اختصاص داده شده است.

وی این میزان را 10 درصد بودجه کل این نهاد برشمرد و اضافه کرد: بقیه کمکهای کمیته امداد به نیازمندان توسط دولت تامین می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی بیان داشت: میزان کمکهای مردم به این نهاد در سال جاری بیش از 30 درصد بوده است.

وی درخصوص حقوق پرداختی به نیازمندان استان نیز ادامه داد: مبلغ پرداختی برای این افراد برای خانواده های یک تا پنج نفره به ترتیب 320، 370، 440، 500 و 600 هزار ریال است.

حاجی نقی یادآور شد: هم اکنون جمعیت تحت پوشش این ارگان بیش از 750 هزار نفر است.

وی متذکر شد: همچنین این ارگان به بیش از 50 هزار خانوار روستایی متاثر از خشکسالی و 150 هزار خانوار دارای مشکلات معیشتی نیز خدمات رسانی می کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی اذعان داشت: ارائه سه هزار وام طویل المدت، 15 هزار کالابرگ اقلام پروتئینی، بررسی آزادی تعدادی از زندانیان، اجرای طرح امداد محله، تاسیس مرکز مددکاری در مشهد و بازدید از تعدادی از منازل مددجویان از جمله امور برنامه ریزی شده این سازمان در دهه فجر است.

وی همچنین از آمادگی این ارگان برای جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی شهروندان خیر استان برای ارسال به مردم بی پناه غزه خبر داد و خاطرنشان ساخت: به همین منظور شهروندان طی سه روز آینده می توانند به شعب کمیته امداد و حسابهای ارزی 333 و 222 بانک ملی و حساب استانی 010229850008 واریز نمایند.