چای قرمز از ابتلا به دیابت جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی نچرال نیوز، چای قرمز تاثیراتی مشابه پروتئین موجود در انسولین در بدن دارد و مصرف آن می تواند از بروز دیابت جلوگیری کند.

تاثیر مصرف چای قرمز در بدن مانند وارد کردن انسولین مصنوعی و ماده ای شبیه انسولین بوده و از افزایش قند خون جلوگیری می کند.

تحقیقات قبلی نشان داده بود که مصرف چای می تواند از بروز بیماریهایی نظیر بیماریهای مزمن قلبی و سرطان جلوگیری کند اما در تحقیقات اخیر مشخص شد تاثیرات مفید آن بر متابولیسم و تنظیم قند خون نیز قابل ملاحظه است.

همچنین به دلیل کاهش تحرک و افزایش وزن، بیماری دیابت در سراسر جهان رو به افزایش است و از آنجایی که بر آورد می شود تا سال 2030 مبتلایان به دیابت به 350 میلیون نفر برسد آگاهی از تاثیر چای قرمز بر بدن می تواند مفید باشد.

