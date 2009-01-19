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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶

مدیران توانا به سلامت کارکنان کمک می کنند

مدیران توانا به سلامت کارکنان کمک می کنند

محققان سوئدی اعلام کرده اند کارمندانی که تحت نظر مدیری توانا کار می کنند کمتر در معرض ابتلا به بیماریهای قلبی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای اخیر محققان سوئدی نشان می دهد کارمندانی که احساس می کنند مدیرشان از تواناییهای لازم برای این کار برخوردار نیستند بیشتر مبتلا به دردها و ناراحتیهای قلبی می شوند.

بنابر همین گزارش محققان بیش از 3100 نفر کارمند 19 تا 70 سال را مورد بررسی قرار داده اند و وضعیت چربی و فشار خونشان را به مدت 3 سال مورد ارزیابی قرار داده اند و مشخص شد از میان این تعداد 74 نفر در این مدت مبتلا به حمله و ناراحتیهای حاد قلبی شدند و جالب اینجاست که بسیاری از این افراد تصور می کردند تحت نظر مدیرانی کار می کنند که از مهارتها و تواناییهای لازم برخوردار نیستند.

از سوی دیگر گروهی که رضایت کافی از مدیرشان داشتند و از کار کردن با آن مدیر احساس خوبی داشتند از نظر چربی و فشار خون در وضعیت بهتری به سر می بردند و در نهایتا کمتر دچار بیماریهای قلبی شدند.

در این گزارش آمده است مدیران توانا صرفنظر از اطلاعات و تخصص احساس مسئولیت بیشتری در قبال کارمندان می کنند و انتظارات مشخصی از کارمندان دارند و از آنها حمایت می کنند به همین دلیل استرس کمتری بر محیط کار حاکم است و سیستم بدنی کارمندان نیز در ارامش و سلامت فعالیت می کند. در چنین محیطی کارمندان انگیزه بیشتری برای کار داشته و با انرژی بیشتری کار می کنند.

کد مطلب 818210

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