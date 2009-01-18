گفتگوی مشروح مهربا لاریجانی: انتقاد از رفتار مصر و عربستان / سفر به قاهره در دستور کار نیست

دکتر علی لاریجانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به سفر اخیر خود به ترکیه و شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی با تاکید بر اینکه برگزاری اجلاس بین المجالس اسلامی پیرامون تحولات غزه یک گام مهم به پیش بود، اظهارداشت: در این اجلاس بیش از 30 کشور شرکت کردند و نکات دقیقی در بیانیه گنجانده شد.

وی افزود: تاکید برتوقف حملات رژیم صهیونیستی، عقب نشینی کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه، تقبیح رفتار این رژیم نسبت به بمب بارانها با سلاح کشتارجمعی و انحلال گروههای دوستی پارلمانی کشورهای اسلامی با اسرائیل از نکات مهم بیانیه اجلاس بین المجالس آسیایی بود.

رئیس مجلس تصریح کرد: قصد ما در اجلاس این بود اراده کشورهای اسلامی به سمتی برود که این بحران خاتمه یابد که چنین نیز شد، به طوری که همه کشورهای شرکت کننده خواستار خاتمه حملات رژیم صهیونیستی به سرزمین غزه شدند.

لاریجانی گفت: از نکات جالب در اجلاس استانبول این بود که بسیاری از کشورهایی که در قضیه غزه مواضع متفاوتی داشتند، در این اجلاس موضع خوبی نشان دادند و مشخص بود این کشورها شرایط را درک کرده اند و می خواهند مسیر را اصلاح کنند. اظهار نظرهایی که در کمیته اجرایی و اجلاس ارائه کردند با آنچه که تصور می شد و در فاصله زمانی بحران غزه داشتند تفاوت کرد و این اتفاق خوبی است که باید تحسین شود.

نماینده مردم قم در خانه ملت خاطرنشان کرد: اینگونه مذاکرات، گفتگوها و اجلاس ها اراده ها را منعطف می کند و کار دیپلماسی همین است ، باید در ارتباطات بین المللی ببینیم طرف مقابل اگر حرف متفاوتی دارد با چه منطقی است، با همان منطق وارد شویم و با همان اصول کار کنیم و بتوانیم نظر طرف مقابل را به نظر خود نزدیک کنیم.

رئیس قوه مقننه گفت: اجلاس استانبول این کارکرد را داشته است. مذاکرات و گفتگو ها چه دردمشق و چه در استانبول و مجموعه تحرکات و اقدامات رسانه ای ، تلاش ها را به یک راه حل در غزه نزدیک کرده است.

لاریجانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به این سئوال که آیا در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک خویش برای حل بحران غزه سفری به مصرخواهد داشت یا خیر، با تاکید براینکه برنامه ای برای سفر به مصر ندارد، گفت: قرار بود در تروئیکای کشورهای اسلامی جلسه ای بگذاریم و آنجا تصمیم گیری شود که برای حل این مشکل (مواضع قاهره) چه کنیم.

وی افزود: بنابراین این جلسه در دمشق برگزار شد و تصمیم گیری شد به چه کشورهایی سفر شود و چه نامه نگاری هایی داشته باشیم. ما در جریان انجام مذاکرات در مصر و دمشق هستیم و می دانیم مذاکرات به چه سمتی می رود و از ظرفیت های مختلف برای حل مسئله استفاده می شود. اما برنامه سفر به مصر در دستور کار ما نیست.

رئیس مجلس تصریح کرد: درچنین شرایطی که ایران باید همکاری های وسیعی با کشورها داشته باشد نباید در داخل کشور کاری احساسی شود که به این حرکت لطمه وارد شود. البته ممکن است ایراداتی به هم داشته باشیم، به عنوان مثال ما به رفتار مصر در موضوع غزه و همچنین رفتار عربستان در این باره ایراد داریم. در این خصوص می توان اعتراض کرد اما این اعتراض به شیوه احترام آمیز است و طوری نباشد که در دامی که آمریکایی ها در منطقه طراحی کرده اند قرار بگیریم.

وی افزود: همانطور که هر انسانی در جایگاه مرتفعی قرار می گیرد سعه صدرش بیشتر می شود هر ملتی که در جایگاه برتر قرار می گیرد باید سعه صدرش بیشتر شود تا بتوانند دیگران را در همراهی خود شریک کند. ملت ایران هم اکنون در جایگاه مرتفع و تعیین کننده ای است.

لاریجانی گفت: دفاع از مقاومت حق انقلاب اسلامی است و ما این راه را پیش رفته ایم و ثمراتش را کشورها دیده اند. عزتمندی که لبنان و فلسطین امروز دارد در پناه همین مسیر است و ما مسیر خود را عوض نمی کنیم اما جدال هم نمی کنیم و کسی را هم تمسخر نمی کنیم. آنجا که نقدی داریم صریح می گوئیم اما اگر این انتقادات تبدیل به نزاع شود روی طرف مقابل اثر نمی گذارد بلکه ظرفیت های ما را برای ارتباط موثر کاهش می دهد.