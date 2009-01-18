متکی در گفتگو با مهر: تا فرصت هست مصر به روابط پنهان و آشکار با اسرائیل پایان دهد

منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که با خبرنگارمهر درباره جنایات رژیم صهیونیستی درنوار غزه سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: انتظارما از دولت مصر این است که هر چه سریعتر نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه واکنش نشان دهد، چرا که مصر تنها امکان تنفس از مسیر خشکی برای مردم غزه محسوب می شود.

وی افزود: صحنه های دلخراشی که امروز درغزه مشاهده می شود، مسئولیت کشورهای عربی و اسلامی بخصوص کشورهای واقع در نزدیکی نوارغزه را بیشتر می کند.

مصر ارتباط خود با رژیم صهیونیستی را قطع کند

متکی ادامه داد: در این موقعیت تاریخی از دولت مصر انتظارمی رود تا فرصت هست مسئولیت خود را درباره ارسال کمک های انسانی به مردم غزه و توجه به حماس و مردم فلسطین را بپذیرد وانجام دهد .

وزیر امور خارجه گفت : امروز بهترین فرصت است که حمایت های جدی از مردم مظلوم فلسطین صورت گیرد، ما انتظارداریم که مسئولان دولت مصر ارتباط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند. آنهم در شرایطی که امروز شاهدیم حتی برخی کشورهای غیر اسلامی و تعدادی از کشورهای اسلامی ارتباط خود را با این رژیم قطع کرده اند.

رژیم صهیونیستی درپی جلوگیری از انعکاس فجایع غزه بود

رئیس دستگاه دیپلماسی کشوردرادامه گفتگو با مهر درخصوص دستگیری خبرنگاران وهمچنین حمله به دفاتر رسانه ها درنوار غزه گفت: ازاین گونه اقدامات غیرانسانی وجنایات رژیم صهیونیستی درپرونده این رژیم بسیاراست و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند امروز در فلسطین و نوارغزه پرونده های بسیاری علیه این رژیم جعلی در حال ثبت است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا جنایات وحشیانه ای را در نوار غزه انجام دهد و از سوی دیگر نگذارد تا این جنایات منعکس شود، بر همین اساس تلاش می کند تا رسانه های موجود در غزه را مورد هدف قرار دهد.

وزیرامور خارجه کشورمان در پایان این گفتگو ضمن تشکر از رسانه های حاضر در غزه گفت: این رسانه ها هستند که با تلاش های خود توانسته اند چهره واقعی رژیم صهیونیستی را نشان دهند و افکار عمومی را نسبت به این جنایات آگاه سازند.



