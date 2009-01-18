امیدوارم تیم ملی با سایپا به جام جهانی برود/جام حذفی میانبری به آسیا

حمید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: انتخاب سایپا به عنوان حامی مالی فدارسیون فوتبال قوت قلب ماست و از این بابت احساس غرور می کنیم که در این راه دشوار همراه و همگام تیم ملی شدیم و آرزو دارم بار دیگر فوتبال ایران به جام جهانی صعود کند و در این مسابقات با نمایشی تحسین برانگیز بدرخشد.

وی با تاکید بر اینکه صعود به جام جهانی اهمیت بسزایی دارد و هرکس در حد توان باید در راه صعود به جام جهانی به کمک تیم ملی بیاید، اظهار داشت: بدخواهان زیادی هستند که نمی خواهند تیم ملی به جام جهانی صعود کند از همین رو هر کس در هر مقام و موقعیتی که هست باید به تیم ملی کمک کند تا در این راه سخت و پرمخاطره فوتبال ایران بتواند در جمع بهترین های جهان قرار بگیرد.

مدیرعامل باشگاه سایپا در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون عملکرد کادر فنی تیم سایپا افزود: در مجموع از عملکرد کادر فنی راضی هستم و اعتقاد دارم کادر فنی تمام تجربه و توانمندی خود را برای اوجگیری سایپا به کار گرفته و تصور می کنم با ادامه این روند بتوانیم در نیم فصل دوم جایگاهی در بین شش تیم بالای جدول داشته باشیم.

سجادی با تاکید بر اینکه جام حذفی راه کوتاهتری برای قهرمانی و بازگشت به رقابت های لیگ قهرمانان آسیاست تصریح کرد: سایپا بر روی قهرمانی در جام حذفی برنامه ریزی ویژه ای انجام داده است چرا که اعتقاد داریم از این مسابقات راه میان بری برای بازگشت دوباره به آسیا خواهیم داشت.

وی پیرامون شکست اخیر این تیم مقابل سپاهان اظهار داشت: ما در شرایطی در این دیدار شکست خوردیم که 4 هفته گذشته نتایج قابل قبولی کسب کرده بودیم و روند صعودی در جدول داشتیم اما به نظر من در این بازی سپاهان بازی بهتری از ما به نمایش گذاشت و شایسته این پیروزی بود. البته به نظر من در این بازی ، بازیکنان ما تا حدودی به دلیل آشنا نبودن با آب و هوای فولادشهر با مشکل بدنی روبرو شدند.

مدیرعامل باشگاه سایپا در بخش پایانی سخنان خود از طراحی ساختار جدید در چارت اجرایی این باشگاه خبر داد و گفت: بر اساس این ساختار باشگاه از شش معاونت به شش مدیریت شامل ارتباطات ، طرح و برنامه ، مالی ، اداری ، پشتیبانی و ورزش تبدیل شده است و در این راستا قصد داریم ارتباط نزدیکتری با زیر مجموعه خود داشته باشیم تا از این طریق روند اداره باشگاه شکل روان تری به خود بگیرید که این ساختار جدید از ابتدای سال آینده در باشگاه عملیاتی خواهد شد.