به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام نجف لکزایی شنبه شب در ابتدای دیدار با آیت الله سبحانی، با اشاره به اهداف برگزاری همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه اظهار داشت: این همایش سوم بهمن ماه در دو نوبت صبح و عصر در مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در نوبت صبح همایش که ویژه عموم طلاب و پژوهشگران است، آیت‌الله جوادی آملی به ایراد سخن خواهند پرداخت و پس از ایشان پنج نفر از صاحبان مقالات،‌ به ارائه مقاله ارائه شده خود به این همایش می‌پردازند.



دبیرعلمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه گفت: در نوبت عصر همایش که به صورت تخصصی برگزار می‌شود، تعدادی از مقالات ارائه شده به همایش در کمیسیون‌های تخصصی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به بحران زدگی سیاست جهانی تاکید کرد: ما با برگزاری این همایش قصد داریم که برای این سیاست بحران زده جهان راهکار ارائه دهیم.



حجت‌الاسلام لکزایی با بیان اینکه سیاست جهان بسیار بیمار است، خاطرنشان کرد: بروز حوادثی همچون حادثه غزه به علت بیمار بودن سیاست جهان است.



وی در ادامه گفت:‌ پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری جهان اسلام از نتایج و دستاوردهای سیاست متعالیه است و امیدواریم که در گام بعدی سیاست متعالیه در جهان گسترش یافته و ما شاهد مغلوب شدن سیاست‌های ماکیاولیستی باشیم.



دبیر علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه نقد و بررسی دنیا گرایی حاکم بر فلسفه های سیاسی موجود از منظر حکمت سیاسی، تولید مفاهیم سیاسی با رویکردی اسلامی، مشارکت در تولید دانش سیاسی با رویکرد اسلامی و بومی، تبیین فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برای جهانیان، فراهم ساختن زمینه‌های نظری برای حل معضلات اندیشه‌ای در حوزه اندیشه سیاسی در جمهوری اسلامی و جهان اسلام، توانمند سازی و تبیین توانایی‌های فلسفه اسلامی در حوزه سیاست و اجتماع و... را از مهمترین اهداف برگزاری این همایش دانست.