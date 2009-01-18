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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

آیت‌الله سبحانی:

سطح علمی حوزه علمیه قم ارتقا یافته است

سطح علمی حوزه علمیه قم ارتقا یافته است

قم - خبرگزاری مهر: یکی از اساتید حوزه علمیه قم گفت: امروزه سطح علمی حوزه علمیه ارتقا یافته است که جای خوشحالی است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی شنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزارکننده همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه گفت: برگزاری چنین همایشی نشان دهنده ارتقا سطح علمی حوزه است و مشخص می‌شود حوزه به مسائل کاربردی نیز نظر دارد.

وی تصریح کرد: حوزه علمیه قم از نظر کمال به سطحی رسیده است که مباحثی که در گذشته در مورد آن فکر هم نمی‌شد، امروز در آن عملی می‌شود و متفکران و اندیشمندان حوزه در مورد آن بحث و گفتگو می‌کنند.

آیت الله سبحانی در ادامه با اشاره به معانی لغات گفت: برخی از لغات هستند که معنی بسیار خوبی دارند اما در جامعه به گونه‌ای دیگر از آن استفاده می‌شود.

وی افزود: کلمه سیاست در معنی لغت یعنی مدیریت به گونه‌ای که نیاز‌های دنیوی و اخروی انسان‌ها را تامین کند، اما امروزه سیاست در عمل به گونه‌ای دیگر بررسی می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به پیاده کردن سیاست از منظر متعالیه گفت: این امر بسیار مناسب است اما نباید تنها به نظرات صدرالمتعلمین توجه کرد بلکه باید تمامی نظرات اسلامی را مد نظر قرار داد.

کد مطلب 818242

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