32 درصد زندانیان گلستان دارای جرایم مربوط به مواد مخدر هستند

عباسعلی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سرقت، جرائم مالی، جرائم برعلیه عفت و اخلاق عمومی از دیگر جرایم مددجویان را تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: به ازای هر یکصد هزار نفر از جمیعت استان 436 نفر رد زندان بسر می برند که از این شمار بیش از 95 درصد زن و بقیه مرد هستند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 9.72 درصد زندانیان استان بی سواد، 49.6 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 29.32 درصد تحصیلات سیکل، 10.43 درصد تحصیلات دیپلم و 1.47 درصد تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند.

به گفته عرب، همچنین از مجموع مددجویانی که در زندانهای استان بسر می برند، 3.24 درصد زیر 19 سال، 24.63 درصد بین 19 تا 25، 51 درصد بین 26 تا 39 سال و بقیه بالای 39 سال سن دارند.

مدیرکل زندانهای استان گلستان بیان داشت: یک مراکز مراقبت بعد از خروج و یک کانون اصلاح و تربیت در استان وجود دارد که به مددجویان خدمات ارائه می دهند.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.