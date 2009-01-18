هنرمندان هوشمندانه به واقعه عاشورا بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی صبح امروز در جمع هنرمندان تئاتر گلستان افزود: اگر هوشمندانه به ارزشهای آسمانی و دینی از جمله واقعه عاشورا پرداخته شود تاثیری بسیار شگرف و عمیق در فرهنگسازی دارد.

وی اظهار داشت: این ارزشها در صورتی می توانند نقش سازنده داشته باشند که منزه از دروغها و پیرایه ها و خرافات بوده و در آن از حرفهای بی اساس و بی پایه که موجب ذلت اهل بیت می شود، استفاده نشود.



آیت الله نورمفیدی تاکید کرد: هنرمندان و نویسندگان تئاتر، سینما، محققانه این کار را انجام دهند و در مواردی که اختلاف نقل است به آن نقلی استناد کنند که با اصول کلی قیام عاشورا منافات نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان بیان داشت: هنرمندان در پرداختن به عاشورا توجه کنند تا مسائل با شخصیت والای حضرت سیدالشهدا(ع) و اصحاب و یاران و خاندان مطهرش هماهنگی داشته باشد و از ترویج بدعتها و خرافات جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: با آن تعزیه و تئاتری که نتواند آنچه را که در کربلا اتفاق افتاده را از جنبه های آسمانی و الهی مجسم کند، مخالف هستم و بسیاری از تعزیه هایی که در کشور خوانده می شود متاسفانه تحقیقی روی آن صورت نمی گیرد.