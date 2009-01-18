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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

بین صنایع دستی و سپاه گلستان تفاهنمامه همکاری منعقد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان بسیج سازندگی سپاه گلستان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون هنرهای دستی سازمان میراث فرهنگی گلستان شامگاه شنبه در حاشیه انعقاد این تفاهنامه در این زمینه افزود: این تفاهمنامه در زمینه برگزاری کلاسهای آموزشی هنرهای سنتی و صنایع دستی استان منعقد شد.

انوشیروان گرائیلی افزود: در این تفاهمنامه محورهای همکاری بین دو ارگان از جمله قرار دادن مکان آموزشی در روستاها، شناسایی نیروهای مستعد، انعکاس در رسانه ها توسط سازمان بسیج و معرفی مربیان جهت آموزش از جمله محورهای این تفاهمنامه است.

وی اظهار داشت: صدور مجوز پایان دوره آموزشی، معرفی به بانکها برای دریافت تسهیلات، صدور کارت فعالیت، در اولویت قرار گرفتن ثبت نام از نیروهای بسیج از دیگر موضوعات این تفاهمنامه است.

به گفته گرائیلی، این تفاهمنامه از اواخر دی ماه سال جاری در زمینه  آموزش رشته های طراحی سنتی، سوزن دوزی سنتی و سوزن دوزی ترکمن قابل اجرا است.

استان گلستان 80 هزار هنرمند رشته صنایع دستی دارد.

کد مطلب 818253

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