همدان میزبان رقابتهای جهانی سبک های آزاد کاراته

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای جهانی سبک های آزاد کاراته اوایل سالجاری در تایلند برگزار شد و پس از آن میزبانی دومین دوره این مسابقات به ایران واگذار شد.

برهمین اساس روز گذشته جلسه ای با حضور مرادی استاتدار همدان و بهزاد کتیرایی رئیس فدراسیون کاراته برگزار شد. در پایان این جلسه برگزاری این دوره از مسابقات با حضور 30 کشور در همدان مورد تصویب قرار گرفت. کتیرایی همچنین از امکانات ورزشی و اقامتی همدان بازدید کرد.

دومین دوره مسابقات کاراته آزاد جهان خردادماه سال آینده با شرکت 30 کشور در 3 وزن 70 کیلوگرم، 80 کیلوگرم و آزاد برگزار خواهد شد.