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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۴۹

سینمای ایران در بحران فیلم‌های شبه کمدی گرفتار شده است

سینمای ایران در بحران فیلم‌های شبه کمدی گرفتار شده است

رضا درستکار حضور مدیران تلویزیونی را در سینما باعث بروز مشکلات در سینما دانست و از فیلم‌های شبه کمدی و 90 دقیقه‌ای به عنوان دو بحران جدی سینمای امروز یاد کرد.

این منتقد سینما درباره تعدد فیلم‌های سینمایی متاثر از طنزهای تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تولید این فیلم‌های طنزآمیز و شبه کمدی محصول شرایط فیلمسازی و تنگنای اقتصادی حاکم است. تهیه‌کننده بخش خصوصی برای برونرفت از بحران سعی می‌کند از راههای امتحان پس‌داده و مطمئن استفاده کند که تولید فیلم متاثر از طنزهای شبانه با چهره‌های تلویزیونی یکی از آنها است.

درستکار افزود: حضور مدیران تلویزیونی در سینما ضربه جدی به سینما زده است. مدیری که می‌گفت سالی 250 فیلم می‌سازیم و اگر نتوانیم اکران کنیم از تلویزیون پخش می‌کنیم به اندازه مدیری که از تلویزیون به سینما آمده و مختصات سینما را نمی‌شناسد در ضربه زدن به سینما مقصر است. مدیران ما شناخت درست از سینما ندارند و با تحمیل دیدگاه خود این شرایط را به وجود آورده‌اند.

وی ادامه داد: تلویزیون و محصولات تلویزیونی سینما را تهدید می‌کنند و چیزی از سینمای ایران و سینمای ملی باقی نمانده است. شبه کمدی‌های روی پرده با ساختارهای ضعیف و حکمرانی هنرپیشه‌های تلویزیونی روابطی سخیف و سبک به تصویر می‌کشد که منطق روایی ندارند و تنها به این دلیل ساخته می‌شوند که مردم به سینما بیایند و چرخ سینما همچنان بچرخد.

این مستندساز پاشنه آشیل سینما را مدیریت آن دانست و گفت: ما نیاز به مدیریت بحران در سینما و اتاق فکر داریم تا راهی برای برونرفت از این بحران طراحی کنند. سینمای ایران موقعیت بحرانی دارد و اگر به این بحران پایان ندهیم در مسیری قرار می‌گیریم که در دهه 50 پیموده شد و به مرگ سینمای ایران انجامید.

درستکار درباره آفت‌هایی که سینمای ایران را تهدید می‌کند افزود: دو عامل سینمای ایران را به نابودی نزدیک می‌کند؛ جریان فیلم‌های 90 دقیقه‌ای و فیلم‌های شبه کمدی که باعث به وجود آمدن انسداد در سینمای ایران شده است. توجه به این حوزه‌ها باعث شده تولید آثار فاخر و جدی در حاشیه قرار بگیرد. سینمای مستند یکی از این شاخه‌هاست که در شرایط اخیر قربانی شده است.

این منتقد سینما در پایان گفت: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که متولی ساخت فیلم مستند است ترجیح می‌دهد فیلم سینمایی بسازد و دل به آمار و ارقام سپرده است. سوء مدیریت باعث قربانی شدن سینمای جدی در مقابل سینمای شبه کمدی شده است.
کد مطلب 818259

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