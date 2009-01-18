23 هزار نفر به تماشای نمایش "کرگدن" فرهاد آئیش نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، "کرگدن" نوشته اوژن یونسکو از روز پنجم آذرماه در تالار 579 نفری سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده و تا به حال 23 هزار و 324 آن را دیده‌اند. مهدی هاشمی، شهاب حسینی، آتنه فقیه نصیری،‌ رامین ناصر‌نصیر، مائده طهماسبی، صابر ابر و آئیش از جمله بازیگران این نمایش هستند.

نمایش "مانیفست چو" نوشته و کار محمد رحمانیان نیز که از 26 آذرماه به زبان انگلیسی در تالار 122 نفری چهارسو به صحنه رفته، تاکنون با 24 اجرا پذیرای چهار هزار و 42 تماشاگر بوده است. هومن برق‌نورد، افشین هاشمی، اشکان خطیبی، سیما تیرانداز، ترانه علیدوستی و مهتاب نصیرپور بازیگران "مانیفست چو" هستند.

صحنه‌ای از نمایش "کرگدن"

نمایش "خدای کشتار" نوشته یاسمینا رضا به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی هم که از 21 آذرماه در تالار 103 نفری سایه به صحنه رفته، پس از 28 اجرا سه هزار و 284 تماشاگر داشته است. کاظم هژیرآزاد، بهنام تشکر، بهاره رهنما و الهام پاوه‌نژاد در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

تالار 115 قشقایی نیز که از 24 آذرماه میزبانی نمایش "هفت خاج رستم" به کارگردانی شکرخدا گودرزی را بر عهده داشته، بعد از 29 اجرا پذیرای یکهزار و 288 تماشاگر بوده است. محمود استادمحمد و خسرو احمدی بازیگران "هفت خاج رستم" هستند.

همچنین کارگاه نمایش با ظرفیت 38 نفر از 24 آذرماه میزبان نمایش "مجسمه‌های یخی" مسعود موسوی است. این نمایش بعد از 28 اجرا یکهزار و 41 تماشاگر داشته است. دلارا نوشین، بهرام سروری‌نژاد، سمیه شوقی، مسعود موسوی، محمد مین‌باشی، رسول نقوی، خیام وقار کاشانی، پرستو کرمی، رضا مقصودی و عبدالرضا فریدزاده بازیگران این نمایش هستند.

مجموعه تئاتر شهر از دوم تا یازدهم بهمن‌ماه میزبانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را بر عهده می‌گیرد و بعد از آن پذیرای نمایش‌های "آمادئوس" منیژه محامدی، "کابوس‌های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو" نادر برهانی مرند، "کوکوی کبوتران حرم" علیرضا نادری و "خواب بی‌وقت حوریه" عباس غفاری خواهد بود.