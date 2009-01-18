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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۳۶

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین و سرخط مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- بان کی مون بر عقب نشینی اسرائیل از غزه تاکید کرد

- فرانک جلی کشیش مسیحی فرقه انگلیکن بر این باور است که جنگ غزه نبرد مقاومت و عدالت با ظلم و بی عدالتی است.

- اعلام آتش بس یکجانبه از سوی اسرائیل پس از 22 روز جنگ و ویرانی

- تظاهرات در اروپا؛ تظاهر کنندگان خواستار زندگی، صلح و سرزمین برای فلسطینی ها شدند

- وزیر خارجه ترکیه: روابط ایروان و آنکارا می تواند عادی شود

- بان کی مون حمله به مدرسه سازمان ملل از سوی اسرائیل را محکوم کرد و خواستار تعیین جدول زمانی برای خروج اسرائیل از غزه شد

- پاپ بندیکت شانزدهم : ایران باید برای صلح کار کند

- هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز گذشته گفت که اوباما در همه پرسی ونزوئلا دخالت می کند

- القاعده نیروهای آلمانی حاضر در افغانستان را تهدید کرد

- مبارک و سارکوزی امروز در شرم الشیخ ریاست کنفرانس بین المللی برای تثبیت آتش بس را بر عهده دارند.

کد مطلب 818263

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