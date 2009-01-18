مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ برگزاری آزمون دوره دکتری تخصصی سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

محجوب: توقف افزایش دستمزدها مشکل زاست

وزیر اقتصاد: موج دوم بحران اقتصاد جهانی به ایران رسید

مجلس با آزاد سازی نرخ بنزین مخالف است

نایب رئیس شوراهای اسلامی کار خبر داد: 60 درصد کارگران زیر خط فقر مزد می گیرند

اعتماد:

ورود دیوان محاسبات به تخلفات مالی دولت

هشدار لاریجانی در مورد برخورد احساسی با مصر

حماس: آتش بس یک جانبه را نمی پذیریم

نتایج انتخابات نظام پزشکی تهران اعلام شد

رئیس سازمان سنجش با حذف کنکور مخالفت کرد؛ مناقشه بر سر سهمیه 40 درصدی کنکور



اعتماد ملی :

بازتاب گسترده پیام مقام معظم رهبری به اسماعیل هنیه در رسانه های جهان

راهیابی اصلاح طلبان به سازمان نظام پزشکی

وزیر رفاه: توفیقی در کاهش فاصله طبقاتی نداشتیم

مهدوی کروبی: خاتمی دوره قبل هم گفت معین بیاید

تحلیل وزیر اقتصاد در همایش بحران جهانی، چالشها و فرصتها: بحران جهانی اقتصاد ایران را لرزاند



ایران :

ابلاغ دستور توقف یکجانبه جنگ به نظامیان صهیونیست؛ ارتش اسرائیل در غزه زمین گیر شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: 7 هزار داوطلب با معدل 20 حذف کنکور را به هم زده اند

برای تامین سرمایه در گردش تولید؛ بنگاههای بدهکار 1000 میلیارد تومان تسهیلات می گیرند



ابرار:

دبیر کل سازمان ملل: محاکمه عاملان ترور حریری از مارس آغاز می شود

سخنگوی شورای نگهبان: باید به سمت انتخابات رایانه ای حرکت کنیم

افروغ: از خطاهای بزرگ مسئولان چشم پوشی می کنیم!

مجیدی، حاتمی کیا و صدر عاملی جشنواره فجر را داوری می کنند

وزیر خارجه مصر: تعهدی در قبال توافق اخیر آمریکا - اسرائیل نداریم



ابتکار:

بلاتکلیفی در اردوگاه اصلاح طلبان ادامه دارد؛ سکوت میر حسین، تردید خاتمی

بازتاب وسیع پیام مقام معظم رهبری در رسانه های جهان

نظامیان صهیونیست دستور توقف عملیات را دریافت کردند؛هاآرتص: در جهان بی آبرو شدیم

اطلاعیه دادگاه انقلاب: متهمان پرونده براندازی نرم به حبس محکوم شدند



اسرار:

رئیس جمهور در گفتگو با الجزیره: ساکنان فلسطین اشغالی به خیابانها بریزند

عباسپور خبر داد: تخلف در کنکور 87 محرز شد

سلطانیه در نشست وین: در پی محاکمه رهبران اسرائیل هستیم

عضو شورای مرکزی جبهه اصلاحات: اصلاح طلبان روی یک گزینه اجماع می کنند

اطلاعات:

هزار تن بمب بر سر مردم بی دفاع غزه

رئیس جمهوری : ایران به طور کامل از مقاومت فلسطین حمایت می کند

رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا: مدرکی دال بر انحراف هسته ای ایران وجود ندارد

دادستان کل کشور: رفع آلودگی هوای تهران نیازمند مدیریت واحد است

پول:

وزیر اقتصاد در ارزیابی خود از ابعاد " ساب پرایم" اعلام کرد: برخورد موج دوم بحران مالی جهانی با اقتصاد ایران

وزیر رفاه: تا آخر سال هیچ ایرانی زیر فقر شدید نیست

نفت ایران 41 دلار

امیدواری لاوروف به احیای ارتباطات 1+5 با ایران



تفاهم:

وزیران و مسئولان دولتی اقتصاد در یک همایش تخمین زدند؛ سهم ایران از بحران اقتصادی

وزیر نفت پیشنهاد داد: نفت 40 دلاری در بودجه 88

رهبر انقلاب در پیامی به رهبر حماس: بدانید، دلهای ما غرق در خون است



جام جم:

تاکید حماس بر مقاومت در برابر اشغالگران

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور: داوطلبان کنکور را نگران نکنید

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد: افزایش 150 خط معاینه فنی با مشارکت تعمیرگاههای مجاز

تجهیز کتابخانه های همه مدارس و 200 دانشگاه

آغاز فروش سراسری بلیت قطارهای نوروزی از صبح امروز



جوان:

رژیم صهیونیستی به آتش بس رسید

از روز گذشته آغاز شد؛ بیمه درمان ایرانیان با پرداخت ماهیانه 2750 تومان

صوفی رئیس رادیو شود

وزیر رفاه با اشاره به فاصله 16 برابری فقیر و غنی: توفیق زیادی در کاهش فاصله طبقاتی نداشتیم



جمهوری اسلامی:

مقاومت مردم غزه ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را متوقف کرد

اوباما در آستانه ورود به کاخ سفید: شرایط سختی در انتظار آمریکاییها قرار دارد

تهران طی سه سال گذشته فقط 63 روز هوای سالم داشته است!

کدخدایی: شورای نگهبان با اصلاحات مقطعی و عجولانه قانون انتخابات موافق نیست



حیات نو:

پس از انکارهای پیاپی؛ وزیر رفاه خط فقر را پذیرفت

پیام رهبر انقلاب به اسماعیل هنیه: جهاد شما، منافقان امت اسلامی را رسوا کرده است

رئیس سازمان سنجش کشور: لقمه حذف کنکور در گلوی ما گیر می کند

مخالفت حماس با آتش بس یکجانبه اسرائیل



خبر:

یک مسئول: کارگران توان دادن مالیات ندارند؛ 60 درصد کارگران زیر خط فقر مزد می گیرند

وزیر اقتصاد مطرح کرد: تاثیر موج دوم بحران مالی جهان بر بازار سرمایه ایران

نگرانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پرداخت نقدی یارانه ها

پور عباس: حذف کنکور 90 لقمه بزرگی است که در گلو گیر می کند!



خورشید:

بخشی از هولوکاست قرن که جنگنده های اف -16 عبری آفریدند؛ یک میلیون کیلوگرم ماده منفجره در 2500 پرواز

ایران خودرو تولید می کند؛ رونمایی نخستین خودروی دیزلی ایران

زنان بیمه شده از حمایت ویژه برخوردارند؛ 6 ماه مرخصی برای مادران بیمه شده

خدمتی جدید از سازمان تامین اجتماعی؛ اجرای طرح ویزیت بیمه شدگان ناتوان در منازل به زودی سراسری می شود



دنیای اقتصاد:

تصمیم سازان اقتصادی تدابیر خود را گفتند؛ مقابله با موج دوم بحران

رئیس سازمان خصوصی سازی: افت شاخص بورس کاذب است

با حضور قالیباف و احمدی نژاد انجام شد؛ دومین نشست ویژه برای ترافیک تهران



سرمایه:

رئیس کمیسیون بودجه مجلس خبر داد: اتکای 66 درصدی بودجه 87 به نفت

ناکامی نظامیان و سیاستمداران اسرائیلی؛ تل آویو در غزه آتش بس اعلام کرد

جهرمی اعلام کرد: پرداخت 1000 میلیارد تومان به بنگاههای دارای بدهی معوق

وزیر اقتصاد: موج دوم بحران اقتصادی جهان به ایران رسید



سیاست روز:

قیمت نفت در بودجه 88؛ چالش بین نهادهای تصمیم گیر

شکست نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک صهیونیستها در برابر مقاومت

گرامیداشت روز هوای پاک در هوای ناپاک؛ پایتخت، آرام آرام از نفس می افتد

صدای عدالت:

وزیر اقتصاد: موج دوم بحران دامنگیر اقتصاد ما شده است

برداشت 15 میلیارد و 700 میلیون دلاری دولت از درآمد نفتی در سال 87

علی مطهری با اشاره به دیدارش با ولایتی: ولایتی مدل انتخاباتی ام را مشروط به توافق دیگران پذیرفت

در 3 ماهه گذشته؛ 145 ایرانی مبتلا به ایدز مرده اند

فرهنگ آشتی

زمزمه های افزایش ده درصدی سهم فرهنگ در بودجه 88

رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی: نگویید حضور یگان ویژه شهر را پلیسی کرده است

آسیب شناسی بازار تهران در گفتگو با احمد مسجد جامعی؛ هیچ دولتی نمی تواند با پایداری بازار برخورد کند



قدس:

روزنامه صهیونیستی " هاآرتص" با اشاره به بی حیثیتی جهانی"تل آویو" در جنگ غزه: اسرائیل رو به زوال رفت

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: مجلس به جای توجه به حاشیه به مسائل جدی داوطلبان کنکور بپردازد

نایب رئیس شورای اسلامی کار: بیش از 60 درصد کارگران زیر خط فقر مزد می گیرند



کاروکارگر:

دبیر کل خانه کارگر: حضور شرکتهای خدمات نیروی انسانی در دستگاههای دولتی غیر قانونی است

ادعای وزیر رفاه: هیچ کس در پایان سال زیر خط فقر شدید نخواهد بود

فروش نفت ایران به 21 کشور کاهش یافت

رئیس جمهور: غرب در جنگ ادعایی با تروریسم از رژیم صهیونیستی چشم پوشی کرده است



کیهان:

شکست رژیم صهیونیستی در جنگ نابرابر غزه قطعی شد؛ اسرائیل: آتش بس! ، حماس: نمی پذیریم

آغاز فروش بلیت نوروزی قطار در سراسر کشور

در آستانه جابجایی قدرت؛ مدیر اطلاعات ملی آمریکا: انحرافی در برنامه هسته ای ایران وجود ندارد

انفجار بمب قوی مقابل پایگاه نظامی آمریکا در کابل

وطن امروز:

مجیدی، حاتمی کیا و صدر عاملی داوران فیلم فجر

انتقاد دوباره کروبی به رئیس جمهور سابق؛ خاتمی سال 84 هم از معین حمایت کرد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: حذف کنکور لقمه بزرگی است!

پس از 22 روز مقاومت دلیرانه حماس، رژیم صهیونیستی آتش بس یکجانبه اعلام کرد؛ پایان پروژه اسرائیل



همشهری:

حمله دوباره رژیم صهیونیستی به مدرسه سازمان ملل در غزه

گزارش همشهری به مناسبت روز هوای پاک؛ تهران؛ 63 روز هوای سالم در 3 سال

سیاستگذاران و مسئولان دولتی مطرح کردند: هشدار درباره پیامدهای بحران جهانی بر اقتصاد ایران

دومین نشست عالی برای ترافیک تهران

رئیس جمهوری: اتحاد، رمز به زانو درآوردن صهیونیستهاست



هدف واقتصاد:

مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور هشدار دادند: زنگ خطر بحران مالی در اقتصاد ایران

وزیر رفاه: تا پایان سال ایرانی زیر خط فقر شدید نداریم

مخالفت وزارت بازرگانی با تغییر تعرفه برخی کالاها

کاهش فروش نفت ایران به 21 کشور

مجلس موافق آزاد سازی نرخ بنزین برای سال آینده نیست