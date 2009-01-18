نایب رئیس فدراسیون پس از سه ماه به محل کار خود بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رشیدی نایب رئیس فدراسیون کاراته عصر روز گذشته در حالی با وساطت برخی بزرگان و پیشکسوتان کاراته بعد از سه ماه دوری به محل کار خود بازگشت که بهزاد کتیرایی در فدراسیون حضور نداشت.

رشیدی قبل از بازگشت با کتیرایی تماس گرفت و با وی در مورد تصمیم خود برای بازگشت مشورت کرد که با موافقت رئیس فدراسیون وی نیز کار خود را در فدراسیون از سر گرفت.

اینکه رشیدی چرا فدراسیون را ترک کرد و غیبت او چقدر در کاهش یا افزایش تنش و حاشیه در این فدراسیون موثر بوده سئوالی است که نایب رئیس فدراسیون باید به آن پاسخ دهد.