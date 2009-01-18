طی سه سال گذشته تهران فقط 63 روز هوای سالم داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوا به طرق گوناگون می تواند آثار زیانبار درازمدت و کوتاه مدت بر سلامت انسانها بگذارد که البته این تاثیرات بیشتر متوجه سه گروه از اقشار مختلف جامعه است. به طوری که کودکان گروه اول از افرادی هستند که ارگانیزمهای داخلی بدن آنان هنوز به طور کامل رشد نکرده است و کهنسالان به عنوان گروه دوم از افرادی هستند که ارگانیزمهای داخل بدن آنان فرسوده شده و بیماران قلبی و تنفسی به عنوان گروه سوم از افرادی هستند که ارگانیزمهای داخل بدن آنان دچار مشکل بوده و در نتیجه در معرض تهدیدات جدی هستند. مرگ سالانه 800 هزار نفر در جهان تنها بخشی از اثرات زیانبار و ملموس آلودگی هواست که شهرهای صنعتی ایران به ویژه کلانشهر تهران نیز از تبعات چنین خسارتهایی مستثنی نیستند. آلودگی هوا یکی از مهمترین مقوله هایی است که نه تنها سلامت انسان را تهدید می کند بلکه بر تمامی عوامل محیط زیست اعم از گیاه و حیوان نیز تاثیر نامناسب بر جا می گذارد. به طوری که بررسیهای کارشناسان و مسئولان اجرایی در حوزه محیط زیست نشان می دهد آلودگی هوای تهران موجب مهاجرت کلاغها از پایتخت شده است. دکتر محمدباقر صدوق رئیس محیط زیست استان تهران با تاکید بر این نکته که مهاجرت کلاغها ابعاد پنهان دیگری نیز دارد می گوید: این موضوع صرفا معلول عامل آلودگی هوا نبوده و این تنها عامل فراری شدن گونه های پرندگان و کلاغها نیست هر چند این مسئله از مهمترین عوامل آن محسوب می شود چرا که در پی توسعه ارضی و قد کشیدن برجها در شهر باغها از بین رفته و ادامه حیات پرندگان در شهر را غیر ممکن ساخته است.

در سالهای اخیر نیز طبق بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که بیش از 87 درصد آلودگی هوا مربوط به وسایل نقلیه است

آسم، بیماریهای انسدادی دستگاه تنفسی، سرطانهای ریه و مجاری تنفسی، بیماری قلبی و عروقی و حملات قلبی، عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی و سردرد، از جمله بیماریهای عمده ناشی از آلودگی هواست که متاسفانه سلامت افراد تهدید می کند. یکی از عوامل زیست محیطی مخاطره آمیز بر سلامت شهروندان تهرانی آلودگی هواست که نه تنها در 10 سال اخیر مطرح نبوده بلکه در تیرماه 1354 آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسیده است. در متن این قانون که سی و هشت ماده و 9 تبصره دارد به تدوین استاندارد آلودگی هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، جلوگیری از تردد خودروها و منابع ثابت آلاینده هوا، عدم شماره گذاری خودروهای آلاینده، اخذ گواهینامه مخصوص میزان آلایندگی خودرو و... اشاره شده است که نشان از درک سهم خودروها در آلایندگی هوای شهرها داشته است.

در سالهای اخیر نیز طبق بررسیهای به عمل آمده مشخص شده است که بیش از 87 درصد آلودگی هوا مربوط به وسایل نقلیه است. آلاینده های عمده ای که شهر تهران را متاثر می کنند شامل منوکسید کربن، ذرات معلق، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای ازت و ازن است. بر اساس بررسیهای انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خودروهای پایتخت روزانه دست کم 4 هزار و 400 تن آلاینده تولید می کنند. این میزان آلاینده در سال به 6/1 میلیون تن رسیده و این در حالی است که دیگر آلاینده های صنعتی به مراتب بیشتر از خودروها آلودگی ایجاد می کنند و ذرات معلق دومین عامل آلودگی هوای تهران است.

برنامه کاهش آلودگی هوای تهران به جهت مخاطرات و عواقب آن به قدری اهمیت داشته است که در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دیده شده است. در ماده 62 برنامه چهارم توسعه آمده است که "دولت مکلف است در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، شیراز، مشهد، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.

تهرانی ها طی سه سال 84 تا 86 بیش از 1000 روز ناسالم به لحاظ آلودگی هوا را سپری کرده اند



آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نفت، صنایع و معادن، بهداشت و درمان، راه و ترابری و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسانده شود.

بررسی آمار و ارقام سازمان بهشت زهرا (س) نشان می دهد تعداد متوفیان تهرانی بر اثر عارضه ایست قلبی در روزهای یکم تا هشتم دی ماه سال جاری که تهران شاهد شدیدترین هوای آلوده بوده نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزایش داشته است.