طی سه سال گذشته تهران فقط 63 روز هوای سالم داشته است

مرگ سالانه 800 هزار نفر در جهان تنها بخشی از اثرات زیانبار و ملموس آلودگی هواست که شهرهای صنعتی ایران به ویژه کلانشهر تهران نیز از تبعات چنین خسارتهایی مستثنی نیستند.
آلودگی هوا یکی از مهمترین مقوله هایی است که نه تنها سلامت انسان را تهدید می کند بلکه بر تمامی عوامل محیط زیست اعم از گیاه و حیوان نیز تاثیر نامناسب بر جا می گذارد. به طوری که بررسیهای کارشناسان و مسئولان اجرایی در حوزه محیط زیست نشان می دهد آلودگی هوای تهران موجب مهاجرت کلاغها از پایتخت شده است.
دکتر محمدباقر صدوق رئیس محیط زیست استان تهران با تاکید بر این نکته که مهاجرت کلاغها ابعاد پنهان دیگری نیز دارد می گوید: این موضوع صرفا معلول عامل آلودگی هوا نبوده و این تنها عامل فراری شدن گونه های پرندگان و کلاغها نیست هر چند این مسئله از مهمترین عوامل آن محسوب می شود چرا که در پی توسعه ارضی و قد کشیدن برجها در شهر باغها از بین رفته و ادامه حیات پرندگان در شهر را غیر ممکن ساخته است.
در سالهای اخیر نیز طبق بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که بیش از 87 درصد آلودگی هوا مربوط به وسایل نقلیه است
در سالهای اخیر نیز طبق بررسیهای به عمل آمده مشخص شده است که بیش از 87 درصد آلودگی هوا مربوط به وسایل نقلیه است. آلاینده های عمده ای که شهر تهران را متاثر می کنند شامل منوکسید کربن، ذرات معلق، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای ازت و ازن است. بر اساس بررسیهای انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خودروهای پایتخت روزانه دست کم 4 هزار و 400 تن آلاینده تولید می کنند. این میزان آلاینده در سال به 6/1 میلیون تن رسیده و این در حالی است که دیگر آلاینده های صنعتی به مراتب بیشتر از خودروها آلودگی ایجاد می کنند و ذرات معلق دومین عامل آلودگی هوای تهران است.
برنامه کاهش آلودگی هوای تهران به جهت مخاطرات و عواقب آن به قدری اهمیت داشته است که در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دیده شده است. در ماده 62 برنامه چهارم توسعه آمده است که "دولت مکلف است در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، شیراز، مشهد، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.
| تهرانی ها طی سه سال 84 تا 86 بیش از 1000 روز ناسالم به لحاظ آلودگی هوا را سپری کرده اند
بررسی آمار و ارقام سازمان بهشت زهرا (س) نشان می دهد تعداد متوفیان تهرانی بر اثر عارضه ایست قلبی در روزهای یکم تا هشتم دی ماه سال جاری که تهران شاهد شدیدترین هوای آلوده بوده نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزایش داشته است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بهشت زهرا (س) در سال گذشته تعداد متوفیان تهرانی که بر اثر عامل ایست قلبی جان خود را از دست دادند 136 نفر بود که این رقم در سال جاری به 254 نفر رسید. این موضوع گویای آن است که در سال جاری شهروندان تهرانی در حدود دو برابر بیشتر از سال گذشته بر اثر ایست قلبی فوت کرده اند.
بانک جهانی در سال 1999 برای بررسی وضعیت آلودگی هوا در کشورهای مختلف اقدام به سنجش و تعیین آلایندگی 3 هزار و 226 شهر با بیش از 100 هزار نفر جمعیت از 166 کشور جهان نمود. در آن زمان متوسط سالانه آلایندگی هوا برای آلاینده ذرات معلق (PM10) مقدار 71 میکروگرم در متر مکعب مشخص شد که در این بررسی از بین 3 هزار و 226 شهر، تهران رتبه 119 را به خود اختصاص داده بود اما پس از گذشت 10 سال و برنامه های تدوین شده کاهش آلودگی هوا در شهر تهران با رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی هموخوانی نداشته به طوری که میانگین آلایندگی هوا برای سالهای 1384 تا 1386 در مقایسه با سال 1999 میلادی نشانی از کاهش آلایندگی هوا ندارد.
نتایج بررسیها نشان می دهد شهر تهران در سال 84 به لحاظ آلودگی هوا 348 روز ناسالم، در سال 85 حدود 330 روز ناسالم و در سال 86 نیز 354 روز ناسالم را سپری کرده است که در مجموع بیش از 1000 روز ناسالم در طول این سه سال داشته است که همین امر باعث افزایش آمار ماموریتهای اورژانس و... گردیده است.
نظر شما