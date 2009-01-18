آموزش و پرورش 4/3 میلیارد تومان به دانش آموزان یتیم مستعد اختصاص داد

بر اساس طرح رافع آموزش و پرورش موظف است از دانش آموزان یتیم مستعد ثبت نام به عمل آورد.
به گفته مومنین وزارت آموزش و پرورش با اختصاص همین اعتبار در سال گذشته 40 هزار دانش آموز یتیم مستعد از طریق طرح رافع در مدارس غیردولتی ثبت نام شدند و در این مدارس ادامه تحصیل کردند.
مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی طرح رافع را تدبیری برای ایجاد عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: یکی از راه های بسط عدالت اجتماعی اجرای طرح رافع در جامعه و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان یتیم مستعد است.
مومنین مصوبه اخیر آموزش و پرورش در این رابطه تا ظرف چند روز آینده به استانها ابلاغ می شود.
هر سال به منظور پشتیبانی از طرح رافع، دولت بودجه ای را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد. امسال هم مانند سنوات قبل، این مبلغ از سوی دولت در اختیار مسوولان ذی ربط قرار گرفته است.
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