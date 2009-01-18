145 ایرانی در سه ماه گذشته در اثر ابتلا به ایدز مرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مقایسه ارقام ارسال شده از سوی روابط عمومی وزارت بهداشت نشان می دهد که در سه ماه گذشته 561 نفر به جمع مبتلایان به ایدز کشور افزوده شده است که این رقم می تواند هشدار جدی برای مسئولین کشور باشد.

بر اساس آمار ارسال شده از سوی روابط عمومی وزارت بهداشت تا اول دی ماه 87 مجموعا 18 هزار و 881 نفر مبتلا به HIV / AIDS یعنی افرادی که ویروس ایدز وارد بدنشان شده در کشور شناسایی شده‌اند که 5/93 درصد آنان را مردان و 5/6 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در اولین روز مهرماه سال جاری 18320 نفر دچار این عارضه شده اند. بررسی تطبیقی این آمارها حاکی از آن است که طی سه ماه گذشته به طور متوسط ماهانه 187 نفر به ویروسHIV مبتلا شده اند.



مقایسه تطبیقی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در سه ماهه گذشته نشان می دهد که 145 نفر به آمار فوتی های ناشی از ابتلا به ایدز و اچ آی وی اضافه شده است

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت تا کنون هزار و 730 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 2 هزار و 945 نفر از افراد مبتلا فوت کرده ‌اند که مقایسه این آمار با آمار سه ماهه گذشته نشان دهنده مرگ 145 در اثر ابتلا به این بیماری در ایران درگذشته اند. پیش از این رئیس گروه موضوعی ایدز و اچ آی وی سازمان ملل متحد در ایران با اشاره به اینکه آمار 80 هزار نفر مبتلا به ایدز در ایران رقم تخمینی دولت و سازمان ملل در جهت تدوین برنامه ها است در دوازدهمین روز آذر ماه سال جاری گفته بود: تعداد مبتلایان به ایدز در ایران که وجود آنها به ثبت رسیده 18 هزار و 320 نفر است.



بر اساس گزارش ارسالی وزارت بهداشت 6/39 درصد از مبتلایان به HIV در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار دارند که بالاترین نسبت در بین گروههای سنی را به خود اختصاص می ‌دهند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تا کنون در کشور به ثبت رسیده‌اند به ترتیب تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (3/69 درصد)، رابطه جنسی (8درصد)، دریافت خون و فرآورده‌ های خونی (3/1 درصد) و انتقال از مادر به کودک 6/0 درصد بوده است. همچنین راه انتقال در 8/20 درصد از این گروه نامشخص اعلام شده است.

در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلا آنان در سال 1387 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 6/78 درصد، برقراری روابط جنسی 8/11 درصد و انتقال از مادر به کودک 6/0 را تشکیل داده است.

در 9 درصد از موارد شناسایی شده در سال جاری راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده های خونی گزارش نشده است.