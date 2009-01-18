آمریکا به حضور نظامی خود در قرقیزستان ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "دیوید پتریوس" روز گذشته در پایتخت تاجیکستان پس از مذاکرات با مقامهای این کشوراعلام کرد که آمریکا قصد ندارد که موقعیت پایگاه هوایی نظامی خود را در "ماناش" تغییر دهد.

این اظهارات در حالی است که قرقیزستان روز گذشته اعلام کرد که این کشور ظرف روزهای آینده پایگاه نظامیان آمریکایی در این کشور را تعطیل می کند.



پتریوس روز گذشته تاکید کرد که قصد دارد سرنوشت پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه "ماناش" را در جریان سفرش روز گذشته اش به قرقیزستان بررسی کند.

وی گفت: فکر می کنم که این پایگاه به نفع کلیه کشورهای منطقه و حتی جهان باشد که تلاش های ما در افغانستان به ثمر بنشیند.

گفتنی است که آمریکا این پایگاه را پس از تهاجم خود به افغانستان در سال 2001 و بریا پشتیبانی از این عملیات راه اندازی کرد و پس از پایان درگیری ها در افغانستان بسیاری از کشورهای منطقه خواستار بسته شدن آن هستند.

