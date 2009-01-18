شریفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری از چند روز پیش آغاز شده و تا 18 روز دیگر به پایان میرسد. "فصل آخر" 22 بهمن روی آنتن شبکه تهران میرود و به زودی تدوین، صداگذاری و ساخت موسیقی آغاز میشود.
هوشنگ توکلی، فقیهه سلطانی، فرحناز منافیظاهر، پرویز شفیعزاده و ... بازیگران "فصل آخر" هستند و در خلاصه داستان آن آمده است: ناشری بعد از مرگ نویسندهای اثری از او را که کسی از خانوادهاش خبر نداشته نشان میدهد. نویسنده این کتاب را به دخترش سارا هدیه کرده و قصد دارد او را از موضوعی آگاه کند که بیخبر است.
عوامل تولید این پروژه تلویزیونی عبارتند از بابک شعاعی طراح گریم، شهریار کلهر طراح صحنه و لباس، اسماعیل آقاجانی مدیر تصویربرداری و ابراهیم بخشی صدابردار.
نظر شما