به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید‌ حسن موسوی چلک شب گذشته در کارگروه اجتماعی استان خراسان جنوبی تصریح کرد: در سند آسیب ‌های اجتماعی باید آینده استان، تهدیدها و فرصتها ترسیم و برای آسیب ‌های اولویت دار برنامه ریزی شود.

وی حذف آسیب ‌های اجتماعی را غیرممکن دانست و افزود: امروز آسیب‌ های اجتماعی واقعیت هر جامعه است و در این راستا باید ظرفیت ‌های دینی هر منطقه استخراج شود و در سرلوحه برنامه ‌های مسئولان در حوزه آسیب ‌های اجتماعی قرار گیرد.

موسوی چلک با تاکید بر اینکه هیچ سازمانی نمی تواند به تنهایی در کاهش و کنترل آسیب‌ های اجتماعی موفق باشد، مشارکت و اعتماد مردم را در راستای کاهش آسیب ‌های اجتماعی در جامعه ضروری دانست.

وی مراکز مداخله در بحران، پایگاه اورژانس اجتماعی، خط تلفن 123 و خدمات سیاررا از جمله فعالیت اورژانس‌ های اجتماعی در کشور برشمرد و افزود: در حال حاضر 86 مرکز مداخله در بحران در سطح کشور فعال است که افزایش این مراکز در دستور کار سازمان است.

موسوی چلک با بیان اینکه برنامه‌ های سند آسیب‌ های اجتماعی باید بومی و مطابق با شرایط فرهنگی هر منطقه و استان باشد، افزود: در این راستا باید پژوهش‌های بومی با اولویت بندی در استانها انجام شود.

مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور آسیب شناسی حوزه‌ های مختلف در گذشته، حال و آینده را در جهت کنترل آسیب های اجتماعی ضروری دانست و افزود: امروزه شاهد تنوع آسیب‌ های اجتماعی در جامعه هستیم که این میزان تنوع در گذشته وجود نداشت و مهمترین دلیل این تنوع ماهیت سیار آسیب‌ های اجتماعی است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: تعداد مراکز فعال پیشگیری از آسیب ‌های اجتماعی استان از یک مرکز در سال 86 به 12 مرکز در حال حاضر رسیده است.

محمد‌حسن اکبری مطلق ایجاد مرکز بازپروری زنان در خراسان جنوبی را ضروری دانست و افزود: علاوه بر آن به دلیل پراکندگی جمعیت، دست کم پنج تیم سیار اورژانس اجتماعی در این استان مورد نیاز است.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی نیز در این نشست مجاورت با کشور افغانستان و دارا بودن 450 کیلومتر مرز مشترک با این کشور، وجود دو پادگان آموزشی نظامی و انتظامی، وجود دانشگاه‌ ها همچنین خشکسالی ‌های دهه اخیر را از جمله عوامل افزایش آسیب‌ های اجتماعی در خراسان جنوبی برشمرد.

محمدعلی قاسم زاده نداف با بیان اینکه امسال با قول مساعدت استانداری، قرارداد مطالعاتی سند آسیبهای اجتماعی استان منعقد شده است، تصریح کرد: کمبود اعتبارات تحقیقاتی در دستگاههایی که در حوزه اجتماعی فعالیت دارند موجب شده است مطالعه‌ای در زمینه آسیبهای اجتماعی در استان صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه مراکز مشاوره هنوز جایگاه خود را در استان پیدا نکرده ‌اند، افزود: بسیاری از آسیب‌ها با مشاوره قابل پیشگیری و رفع است.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی همچنین راه‌اندازی خانه سلامت، فرهنگسازی در خصوص ازدواج های فامیلی و راه اندازی خانه سامندان را از نیازهای ضروری استان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی دانست.