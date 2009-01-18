توافق گازی مسکو و کی یف/ از سرگیری قریب الوقوع صدور گاز به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، " ولادیمیر پوتین" در اظهاراتی که پس از گفتگو با " یولیا تیموشنکو" همتای اوکراینی وی در مسکو از طریق تلویزیون پخش شد ، گفت:" بر اساس اطمینانی که همتای اوکراینی به ما داد، کار ترانزیت گاز به زودی از سر گرفته خواهد شد."

تیموشنکو هم گفت که شرکتهای انرژی روسیه و اوکراین باید توافقاتی را تا روز دوشنبه تنظیم کنند و همه انتقال گاز به محض اینکه این اسناد امضا شود، از سر گرفته خواهد شد.

وی افزود:" گفتگوهای آسانی نبود، اما ما به یک تفاهم دوجانبه رسیدیم که اجازه می دهد توافقها را امضا کنیم."

بر اساس قرارداد جدید انتقال گاز، مسکو و کی یف توافق کردند که روسیه گاز را به اوکراین بر اساس فرمول قیمت اروپا بفروشد، اما برای سال 2009، 20 درصد تخفیف را پیشنهاد می دهد.

در ازای این تخفیف هم اوکراین توافق کرد بهایی که برای ترانزیت گاز روسیه دریافت می کند، افزایش ندهد.