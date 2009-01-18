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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۴۹

349 هزار واحد دامی از جنگل های غرب مازندران خارج شدند

349 هزار واحد دامی از جنگل های غرب مازندران خارج شدند

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران گفت: از ابتدای اجرای طرح خروج دام تاکنون 349 هزار واحد دامی در این منطقه خارج شدند.

ابوطالب وهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار 69 درصد نسبت به تعیین صلاحیت و 46 درصد نسبت به آمار مقدماتی رشد دارد.

وی اظهار داشت: در این مدت از پنج هزار و 743 دامدار دارای دامسرا دو هزار و 670 واحد دامسرا خریداری و 265 واحد تک خانوار نیز تجمیع شدند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت 265 هکتار از اراضی خریداری و آزاد شد.

به گفته وهابی، 360 دامسرای فعال در فصل تعلیف بهاره در عرصه های منطقه شناسایی شدند.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران بیان داشت: در حال حاضر 513 دامسرا در عرصه های جنگلی وجود دارد که هنوز برای آنها تعیین تکلیف نشده است.

وی یادآور شد: با خروج این مقدار به جرات می توان گفت که تعارض دام و جنگل در عرصه های جنگلی منطقه برای همیشه رفع شده است.

بیش از 600 هزار هکتار جنگل در غرب مازندران وجود دارد.

کد مطلب 818293

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