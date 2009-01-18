مدرسه و عمارت پدر مولانا در شرف ویرانی است

محمد اعظم‌رهنورد زریاب نویسنده ومحقق افغان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت فرهنگی کشورش گفت: نهادهای دولتی که ظاهراً متولی فرهنگ وادبیات وهنرو زبان هستند توجهی به هیچکدام از این پدیده‌ها ندارند و همه این مسائل را به حاشیه جامعه رانده‌اند.

این پژوهشگر افغان ادامه داد: برای مثال می‌توانم بگویم شاید شهر کابل که پایتخت یک کشور فرهنگی کهن است در حال حاضر یگانه پایتخت جهان باشد که سالن تئاتر ندارد حال آنکه ما 40 سال پیش سالن تئاتر و گروههای بسیار خوبی تئاتری داشته‌ایم که نمایشنامه هایی از کامو، برشت و چخوف را بر روی صحنه می‌بردند.

زریاب افزود: در کشورهای غربی بهترین ساختمانهای شهر را به سالن تئاتر اختصاص می‌دهند چرا که تئاتر در جهان امروز نماد و نمودگار تمدن شمرده می‌شود. این تنها نمونه‌ای از بی‌مسئولیتی مسئولان فرهنگی افغانستان در سالهای معاصر به ویژه 7 سال اخیر بوده است.

این منتقد ادبی اضافه کرد: دولت در قبال این کاستیها سیاست فرهنگی روشنی ندارد بلکه تصور می‌کنند فرهنگ پدیده‌ای اضافی است که باید زدوده شود در حالی که دیگر دولتها سیاستهای فرهنگی روشن و مدونی دارند و بر بنیاد همین سیاست فرهنگی کارهایشان را انجام می‌دهند. وزارت فرهنگ ما وظیفه خودش را نشناخته و یا در این زمینه تجاهل عارفانه می‌کند.

رئیس سابق اتحادیه نویسندگان افغانستان در توضیح گفته‌هایش با ذکر مثالی افزود: سال گذشته که سال جهانی مولانا بود دولت افغانستان برای این شاعر بزرگ که در بلخ (افغانستان) به دنیا آمده به جز برگزاری یک مراسم صوری چه کار کرده است؟ بسیاری از فرهنگیان افغانستان هشدار دادند که مدرسه و خانقاه بها ولد (پدر مولانا) که در بلخ در شرف نابودی است باید بازسازی شود اما هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: با این وجود فرهنگیان، نویسندگان، شاعران و پژوهشگران افغانستان با تمام تواناییشان می‌کوشند که هم تولید فرهنگ کنند و هم پاسدار فرهنگ گذشته‌شان باشند اما چون پشتوانه دولتی ندارند کارهایشان محسوس نیست و اصولاً کارهای فردی در یک کشور نمی‌تواند محسوس باشد.

بهاالدین ولد پدر مولانا بوده که "سلطان العلما" هم خوانده می‌شده و در میان مردم بلخ هم به ولد مشهور بوده است. وی در سالهای 616 تا 618 هجری قمری به قصد زیارت خانه خدا از بلخ بیرون آمد و بر سر راه در نیشابور با فرزند سیزده ساله‌اش جلال‌الدین محمد به دیدار عارف و شاعر نامی شیخ فریدالدین عطار رفت. پدر مولانا در سال 628 هجری درگذشت و خانقاه و مدرسه‌اش اکنون در بلخ افغانستان است.