روند کند تامین مسکن مهر بوشهر با انتخاب مشاوران غیربومی

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت صبح امروز در نشست شورای مسکن استان افزود: تعاونی‌های مسکن برای رفع این مشکل باید مشاوران بومی برای ساخت و ساز واحدهای خود انتخاب کنند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌ های تعاونی باید لیست نهایی واجدان شرایط را برای دریافت تسهیلات هرچه زودتر آماده کنند، اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات طرح تامین مسکن، تهیه کد اقتصادی است که روند اجرای طرح در بعضی شهرستان‌ها را کند کرده است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: با توجه به اعلام آمادگی اداره کل امور مالیاتی مبنی بر تهیه کد اقتصادی در کوتاه ‌ترین زمان، تعاونی‌های مسکن باید برای دریافت کد اقتصادی به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های خود مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات این طرح دریافت تسهیلات بانکی است که در این بخش نیز بانک‌های عامل باید ساز و کار لازم برای پرداخت تسهیلات را فراهم کنند، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح باید با جلوگیری از بوروکراسی اداری شرایط دریافت تسهیلات و ساخت و ساز واحدهای مسکونی فراهم شود.