حضور حتی یک نظامی صهیونیست در غزه را نخواهیم پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس در بیانیه ای اظهار داشت: دشمن صهیونیست باید تجاوزات خویش را متوقف و به طور کامل از غزه عقب نشینی کند. این رژیم همچنین باید محاصره را از بین ببرد و تمامی گذرگاه ها را بازگشایی کند.

وی افزود: حماس باقی است، مقاومت قهرمان است و ما حتی حضور یک نظامی صهیونیست در غزه را نخواهیم پذیرفت.

برهوم تصریح کرد که طرح دشمن مبنی بر توقف یکجانبه درگیری بیانگر این است که جنگ نیز یک طرفه بود.

این جنبش همچنین روز گذشته اظهار داشت: تا زمانی که نیروهای اسرائیلی در غزه حضور داشته باشند، مقاومت ادامه خواهد داشت.

در همین حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد که واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی را تا زمان تحقق اهداف مورد نظر یعنی رفع محاصره و بازگشایی گذرگاه های غزه ادامه خواهد داد.

در همین راستا کمیته های مقاومت مردمی فلسطین نیز حضور نیروهای بیگانه در غزه را رد و بر ادامه مقاومت تاکید کرد.

لازم به ذکر است کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی شب گذشته آتش بس یکجانبه در غزه را تصویب کرد و از آغاز آتش بس یکجانبه در این منطقه خبر داد.

رژیم صهیونیستی در طول 22 روز حملات وحشیانه به مردم بی گناه غزه، هزار و 203 فلسطینی را شهید و بیش از پنج هزار نفر دیگر را زخمی کردند.