سهم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی در کشور 20 درصد است

ایرج ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری از رسانه ها خواست تا مشارکت مردم در اجرای پروژه های عمرانی را نهادینه کنند.

وی خاطرنشان کرد: تصویب و شروع پروژه های عمرانی دارای اعتبار قابل توجیه منوط به ارائه مطالعه جامع و توجیه فنی دقیق آن است.

معاون مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری مازندران با اشاره به اینکه وضعیت روند اجرایی پروژه های استان مطلوب است، تصریح کرد: افزایش دوره مالی اجرای پروژه از اسفند تا پایان تیرماه موجب فرسایشی شدن و کندی اجرا در برنامه زمان بندی اصلی اجرای پروژه شده که این مهم موجب تاخیر جدی در روند مبادله موافقتنامه ها از سوی دستگاهها می شود.

ولی پور با بیان اینکه بر اساس بررسی پروژه های عمرانی استان در شش ماهه نخست سال جاری مشخص شده که مکانیابی برخی پروژه ها مناسب نبوده، یادآور شد: این مهم سبب شده تا هزینه بسترسازی، پایداری آن و حداقل 25 درصد قیمت تمام شده پروژه افزایش یابد.

وی با اعلام این نقیصه که برخی از پروژه های عمرانی استان فاقد برنامه زمان بندی مناسب، تجهیز کارگاه و سی پی ام زمانی بودند، اظهار داشت: اکنون فقدان سیاست گذاری جامع، متمرکز و مدون در خصوص احداث ساختمان های اداری و دولتی در استان مشهود است.

به گفته این مسئول برنامه و بودجه استانداری مازندران، ضعف فرهنگسازی مشارکت مردم در اجرای پروژه های عمرانی خاصه زیرساختی، راه و بهسازی موجب تنش اجتماعی و در نهایت توقف برخی از پروژه ها شده این در حالی است که اکثر پروژه های شهرداری های استان بدون مطالعه جامع و مدون پیاده سازی می شود.

وی بیان داشت: بر اساس طبقه بندی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها می توان نتیجه گیری کرد که در شش ماهه گذشته شهرستان چالوس با 49 و بابلسر با 45 درصد پیشرفت 75 تا 100 درصدی بیشترین تعداد پروژه های خاتمه یافتنی را به خود اختصاص دادند.

ولی پور اذعان داشت: شهرستان فریدونکنار با 69 درصد پیشرفت پروژه های صفر تا 25 درصد بیشترین تعداد پروژه های شروع شده را داراست.