دانشگاه علوم پزشکی گلستان 250 میلیارد ریال کسری بودجه دارد

محمد اشعاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بخشی اعظمی از این کسری بودجه مربوط به بدلیل بحث سرانه درمان است.که متاسفانه واقعی دیده نشده و کسری باعث نارضایتی مردم می شود.

وی اظهار داشت: این کسورات بر ارایه خدمات درمانی مناسب و فرآیند کار یبیمارستانهای نیز لطمه وارد می کند و با لایحه ای که به مجلس ارایه شده امیدواریم امسال بنحوی کسورات راجبران کنیم.

وی کمبود فضا و قدیمی بودن بیمارستانها را زا دیگر مشکلات این بخش برشمرد و بیان داشت: متاسفانه بیشتر بیمارستانهای ما نظیر بیمارستان 5 آذر قدمت بالایی دارند و ما موظف هستیم با وضع موجود خدمات رسانی کنیم

به گفته اشعاری، اکنون بحث جایگزینی بیمارستانها در وزارتخانه مظرح بوده و درصددیم در شهرهای علی آباد، گنبد و بندرگز با ساخت بیمارستان جدید بیمارستانهای قدیمی را از رده خارج کنیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت: درایام دهه فجر در بخش درمان تجهیز بیمارستانها از جمله طرحهایی است که اقدام می وش و در این زمینه 20 میلیارد ریال برنامه تجهیز داریم.

وی یادآوررشد: راه اندازی اتاق عمل جدید بیمارستان 5 آذر، تجهیز تخت های مراقبت برخی بیمارستانها ست از پروه های مهم ما در دهه فجر است.

وی عنوان کرد: طبق برنامه درصدیم که در ابتدای سال 88 بیمارستان جدیدالاحداث علی آباد و تجهیز و بهره برداری شود.