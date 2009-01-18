به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوالی پیرامون اعلام یکجانبه آتش بس توسط رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: اولا علت چنین تصمیمی از سوی سردمداران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی بیانگر شکست آن رژیم در دستیابی به اهداف اعلام شده آنان و پیروزی مقاومت اسلامی و مردم قهرمان غزه در برابر ارتش تا بن دندان مسلح آن رژیم طی 22 روز گذشته است و ثانیا صرف توقف حملات هوایی، دریایی و زمینی بدون خروج نیروها از مواضع اشغال شده برای متوقف شدن درگیریها کفایت نمی کند و ضروری است نیروهای این رژیم از مناطق اشغالی غزه خارج شوند.

وی افزود: باقی ماندن این نیروها در مناطق مذکور خود به خود تحریک کننده است و تضمینی برای توقف درگیریها وجود ندارد.

متکی اضافه کرد: بدیهی است بازگشایی گذرگاهها همراه با خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه می تواند مقدمات آرام سازی را فراهم کند.