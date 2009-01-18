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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۴۱

متکی:

اعلام آتش‌بس بیانگر شکست اسرائیل در برابر مقاومت غزه است

اعلام آتش‌بس بیانگر شکست اسرائیل در برابر مقاومت غزه است

وزیر خارجه کشومان اعلام آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی را بیانگر شکست آن رژیم در دستیابی به اهداف اعلام شده آنان و پیروزی مقاومت اسلامی و مردم قهرمان غزه در برابر ارتش تا دندان مسلح دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوالی پیرامون اعلام یکجانبه آتش بس توسط رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: اولا علت چنین تصمیمی از سوی سردمداران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی بیانگر شکست آن رژیم در دستیابی به اهداف اعلام شده آنان و پیروزی مقاومت اسلامی و مردم قهرمان غزه در برابر ارتش تا بن دندان مسلح آن رژیم طی 22 روز گذشته است و ثانیا صرف توقف حملات هوایی، دریایی و زمینی بدون خروج نیروها از مواضع اشغال شده برای متوقف شدن درگیریها کفایت نمی کند و ضروری است نیروهای این رژیم از مناطق اشغالی غزه خارج شوند.

وی افزود: باقی ماندن این نیروها در مناطق مذکور خود به خود تحریک کننده است و تضمینی برای توقف درگیریها وجود ندارد.

متکی اضافه کرد: بدیهی است بازگشایی گذرگاهها همراه با خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه می تواند مقدمات آرام سازی را فراهم کند.

کد مطلب 818315

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